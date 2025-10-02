Jornada sobre la transformació, el present i el futur del sector porcí
Diari de Girona, Prensa Ibérica i INTERPORC organitzen el pròxim 21 d’octubre una sessió amb la participació de destacats experts i ponents
La transformació del sector porcí, el seu present i futur i els reptes i oportunitats que es poden presentar seran alguns dels eixos que protagonitzaran la jornada que tindrà lloc el pròxim 21 d’octubre organitzada per Prensa Ibérica, Diari de Girona i INTERPORC. La sessió, que tindrà lloc a l’Hotel Ultònia de Girona, portar per títol «La revolució porcina: transformar el present per a liderar el futur» i reunirà a diversos experts i responsables vinculats a la indústria porcina des de diferents vessants. L’assistència a la jornada és totalment gratuïta, però cal fer una reserva prèvia mitjançant aquest enllaç.
El programa de la jornada
La sessió arrancarà a les 10 del matí amb la benvinguda als assistents i ponents per part de Josep Callol, director de Diari de Girona. L’obertura institucional anirà a càrrec de Rosa Altisent, Directora General d’Agricultura i Ramaderia de la Generalitat de Catalunya i a continuació tindrà lloc la primera ponència amb la participació d’Alberto Herranz, Director General d’INTERPORC.
La primera taula rodona se celebrarà a les 11 del matí i portar per títol «Porcí amb impacte: riquesa, ocupació i sostenibilitat». Intervindran: un representant de l’empresa Noel, Joaquín Navarro, responsable de sostenibilitat de Costa Brava Mediterranean Foods i Pilar Puig, gerent d’Olot Meats Group. La taula serà moderada per Oriol Puig, sotsdirector de Diari de Girona. En finalitzar hi haurà uns minuts reservats pels precs i preguntes que es puguin plantejar des del públic.
La segona taula rodona de la jornada serà «Sabor i ciència a taula: tradició i innovació» i comptarà amb la participació de María Pérez, membre del Comitè Científic de la Fundació Dieta Mediterrània i Joan Juncà, director del Restaurant Ca l’Enric amb la moderació novament d’Oriol Puig, sotsdirector de Diari de Girona. Després s’obrirà un nou torn de precs i preguntes amb els assistents. Segons el programa de la jornada al voltant de 2/4 de 2 del migdia tindrà lloc la cloenda a càrrec de Josep Callol, director de Diari de Girona i, finalment, se servirà un piscolabis als assistents i serà el moment perquè es pugui donar un temps d’intercanvi d’opinions i impressions de manera més relaxada i tranquil·la.
