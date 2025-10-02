Es liciten les obres de restauració de la riba del riu Ter de Girona malmesa pel temporal Glòria
Amb aquesta contractació, feta per l’empresa supramunicipal Trargisa, es farà una de les darreres actuacions que quedaven pendents a la ciutat dels danys causats per aquest episodi meteorològic
L’empresa supramunicipal Trargisa ha tret a licitació les obres de restauració ambiental de la riba del riu Ter, que va quedar afectada pels treballs de reparació de les instal·lacions del sistema de sanejament d’aigües residuals després el temporal Glòria. Concretament, es plantaran arbustos i arbrat i es realitzarà un procés d’hidrosembra general. Aquesta és una de les darreres actuacions que quedaven pendents de les relacionades amb els danys causats pel temporal a la ciutat,que es va produir entre el 20 i el 23 de gener de l’any 2020.
El projecte es va aprovar inicialment el novembre de l’any 2024 en el marc del Consell d’Administració de la societat Tractament de Residus i d’Aigües Residuals del Sistema de Girona, S.A. (Trargisa), empresa pública prestadora del servei de sanejament en alta de Girona i executora de les actuacions.
“Les adequacions de restauració ecològica i adequació ambiental son fonamentals per a recuperar espais i no poden ser invisibles als ulls de la ciutadania. Son actuacions cada vegada més necessàries perquè episodis com el Glòria seran més freqüents. Cal, per tant, suport econòmic de totes les administracions”, ha valorat el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot Cantalosella.
Malmès per dues actuacions
La intervenció es farà en el marge dret del Ter, entre aigües avall del pont de l’Aigua i la resclosa de Can Torres, un tram que forma part de la zona especial de conservació de la Xarxa Natura 2000. Aquest espai natural, situat a l’altura de Campdorà, va quedar malmès per dues actuacions. D’una banda, per les tasques de reparació del tram de l’escullera que havia quedat deteriorat durant l’episodi de pluges. Per l’altra, pels treballs de construcció d’un nou col·lector d’aigües el 2021, que va col·lapsar i que, davant la dificultat per reparar-lo, es va decidir construir-ne un altre de paral·lel. Una mesura que va obligar a desbrossar la vegetació i a talar els arbres existents a l’espai, que ara es renovaran.
Amb aquesta nova actuació es plantaran salzes blancs, freixes de fulla petita, oms, verns i àlbers. Pel que fa a les agrupacions arbustives, aquestes inclouran sanguinyols, boneters, arços blancs, saulics, gatells, sargues o saücs. Per contra, es preveu l’eliminació de la canya comuna present a la zona d’actuació, ja que és una espècie invasora. A més, per tal de potenciar el caràcter natural de les noves plantacions i per trencar amb la linealitat del carril bici i del marge del riu, es faran dotze dunes d’una alçada màxima de 60 cm al llarg del tram. Per acabar, l’escullera existent a l’extrem nord de l’àmbit d’actuació, entre la carretera i el carril bici, es dotarà de nou de vegetació amb la plantació d’heura.
El projecte, finançat per l’ACA en concepte de Reposició i Millores, té un pressupost total de 167.244,19 euros (IVA inclòs), i el termini d’execució de les obres és de dos mesos. Mentre durin els treballs, el carril bici romandrà tallat per tal de facilitar el moviment de la maquinària i que aquestes treballin amb seguretat.
