Més de 1.500 persones es concentren a Girona en solidaritat amb la Flotilla

La protesta ha acabat al McDonalds on han malmès mobiliari i han llençat pintura vermella

Manifestació en solidaritat amb la Global Sumud Flotilla a Girona, aquesta tarda.

Manifestació en solidaritat amb la Global Sumud Flotilla a Girona, aquesta tarda. / EUROPA PRESS

Europa Press

Aleix Freixas / ACN

Maria Garcia (ACN)

Girona

Més de 1.500 persones, segons la Policia Municipal, s'han concentrat a Girona la tarda d'aquest dijous en solidaritat amb la Global Sumud Flotilla, interceptada per l'exèrcit israelià dimecres passat.

L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha assistit i ha intervingut durant la manifestació, en la qual s'han pogut veure castells i pancartes amb lemes com 'Free Palestine' i 'Israel assassina, Europa Patrocina'.

Els manifestants han continuat la mobilització pel centre de Girona, i s'han dirigit fins al McDonalds de l'avinguda Josep Tarradellas al crit de "Boicot a Israel" i "Visca Palestina lliure". Alguns dels participants han malmès mobiliari i han embrutit de pintura vermella els vidres de l'establiment.

Alguns manifestants han malmès el mobiliari del McDonalds.

Alguns manifestants han malmès el mobiliari del McDonalds. / Aleix Freixas / Maria Garcia

Un dels activistes a bord de la flotilla, Adrià Plazas, detingut per les forces armades israelianes, és gironí.

