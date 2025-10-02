Més de 1.500 persones es concentren a Girona en solidaritat amb la Flotilla
La protesta ha acabat al McDonalds on han malmès mobiliari i han llençat pintura vermella
Maria Garcia (ACN)
Més de 1.500 persones, segons la Policia Municipal, s'han concentrat a Girona la tarda d'aquest dijous en solidaritat amb la Global Sumud Flotilla, interceptada per l'exèrcit israelià dimecres passat.
L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, ha assistit i ha intervingut durant la manifestació, en la qual s'han pogut veure castells i pancartes amb lemes com 'Free Palestine' i 'Israel assassina, Europa Patrocina'.
Els manifestants han continuat la mobilització pel centre de Girona, i s'han dirigit fins al McDonalds de l'avinguda Josep Tarradellas al crit de "Boicot a Israel" i "Visca Palestina lliure". Alguns dels participants han malmès mobiliari i han embrutit de pintura vermella els vidres de l'establiment.
Un dels activistes a bord de la flotilla, Adrià Plazas, detingut per les forces armades israelianes, és gironí.
