Més de 200 persones aturen les classes de la UdG i es mobilitzen en contra de l'assalt a la Flotilla

Els estudiants exigeixen trencar vincles amb universitats i empreses "còmplices amb el genocidi"

Les imatges de les protestes dels estudiants de la UdG en suport a la Flotilla

Les imatges de les protestes dels estudiants de la UdG en suport a la Flotilla

Mobilització d'estudiants arribant al rectorat de la UdG per donar suport a la Flotilla / ACN

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Girona

Més de 200 persones han aturat les classes de la Universitat de Girona (UdG) aquest dijous al migdia per mobilitzar-se en suport a la Flotilla que vol arribar a Gaza després de l'assalt de les forces israelianes. La mobilització ha iniciat a mig matí al campus de Montilivi i ha anat caminant per totes les facultats fins a arribar al rectorat. Al seu pas, els estudiants interrompien les classes obrint les portes per demanar als estudiants que s'unissin a la mobilització i aturar les classes. A més, han exigit al rector que trenqui vincles amb universitats i empreses que són "còmplices amb el genocidi".

