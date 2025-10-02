Més de 440 alumnes de Salt aprenen cistelleria
Els alumnes de 5è de primària de totes les escoles saltenques passaran pel parc Monar
Redacció
Més de 440 alumnes d’escoles de Salt participaran entre avui i demà als tallers de cistelleria que organitza l’Associació Catalana de Cistelleria amb l’objectiu que les noves generacions coneguin de primera mà el món de les fibres vegetals. Aquests tallers es duen a terme al parc Monar de Salt per part de diversos professionals del sector i suposen l’arrencada dels actes previstos de la 27a Fira Internacional del Cistell de Salt, que se celebrarà aquest pròxim cap de setmana 4 i 5 d’octubre.
Els escolars que participen són de 5è de primària de tots els centres educatius saltencs i, a través del guiatge dels professionals cistellers, aprendran diverses tècniques amb materials com la balca, el vímet o el jonc. El repte serà marxar del taller amb un petit peix elaborat per ells mateixos, posant en pràctica les tècniques apreses.
300 euros per al millor aparador
Com és habitual, la setmana prèvia a la Fira del Cistell es promou un concurs d’aparadors entre els comerços del poble, amb l’incentiu que el guanyador s’emportarà 300 euros de premi. En aquesta edició, set botigues han decorat els seus aparadors amb fibres vegetals per ambientar el poble.
Els participants són: Farmàcia Jubero, Farmàcia Central de Salt, Farmàcia Ordis, Farmàcia dels Peixos, Fleca la Bona Estona, Farmàcia Miguelez i Persianes Salt. El jurat passarà aquest cap de setmana i dissabte a les 17.30 hores, coincidint amb l’entrega dels premis del Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA), es farà públic el comerç guanyador.
Cistelleria de mar
La cistelleria del mar serà el fil conductor de la 27a edició de la Fira del Cistell de Salt. La jornada tècnica de divendres 3 d’octubre inclourà una conferència (18.30 h) de Josep Mercader, cisteller artesà i comissari de l’exposició “Nanses i pescadors”, al Centre de Recursos de la Gent Gran. Abans, a les 17.30 hores, el col·lectiu francès ‘L’Oserie du Possible’ presentarà el seu projecte. La jornada tècnica tindrà lloc a l’església parroquial de Sant Cugat, a tocar de l’espai firal.
Inauguració, dissabte a les 10.30
Més d’una seixantena de parades d’artesans participaran dissabte i diumenge a la 27a edició de la Fira Internacional del Cistell de Salt, a la plaça de la Vila. La inauguració serà a càrrec de l’alcalde Jordi Viñas, la regidora Núria Heras Colomer i representants de les entitats organitzadores.
El complex de la Gassol acollirà tallers per elaborar una estrella amb fibra de formi, un mòbil penjant, una escombra biodegradable o canyissos. També serà zona d’exposició de les peces del CICRA.
La Fira és possible gràcies a la col·laboració del teixit associatiu saltenc, amb activitats paral·leles com l’espectacle ‘Càpsula d’Estries’ dissabte al matí al complex de la Gassol.
Com a novetat, hi haurà la participació de l’Associació Girona Urban Sketchers, que dibuixaran in situ l’ambient de la fira. A la tarda, el projecte ‘Salt en Dansa’ portarà l’espectacle ‘Efemèride’ a la plaça Sant Jaume.
A les 17.45 hores, es farà la plantada de gegants i cavallets amb els Amics dels Gegants de Salt i l’associació Kinbédeball, amb colles de Vallbona d’Anoia, Alaior, Campdevànol i Cervelló. Es culminarà amb el ball de Mifegínia i la representació de la llegenda del llac de Salt.
A les 19 hores, l’Aula de Música Tradicional de Salt (Aulatradi) farà la seva actuació a l’antiga Gassol.
Diumenge
Les activitats continuaran amb la Diada Castellera (12 h) amb els Marrecs de Salt, els Castellers de la Vila de Gràcia i els Castellers de Figueres. A la tarda, la 22a Trobada de Corals amb la Coral Tribana de Salt tindrà lloc a les 17.30 h a l’església de Sant Cugat.
També l’Escola Municipal de Belles Arts (EMBA) serà epicentre de la fira, amb una mostra de cistelleria al Mas Llorens comissariada per L’Oserie du Possible, que també dirigiran tallers familiars.
Com és habitual, els veïns del Barri Vell de Salt engalanaran balcons i patis amb vímet i fibres vegetals. Es recomana aparcar al carrer Lluís Moreno, al Parc Monar, a l’Espai Gironès o als voltants de la Coma Cros.
