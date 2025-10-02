Punt Roma mostra la moda de tardor amb Norma Duval a Girona
A la botiga del carrer Bisbe Lorenzana
La botiga Punt Roma de Girona ha acollit aquest dijous a la tarda una desfilada per ensenyar les noves tendències de moda i estil de la tardor.
L'acte ha comptat amb la presència de l'actriu, presentadora i vedet Norma Duval, que és una de les representants i models de la firma de roba.
L'establiment, ubicat al carrer bisbe Lorenzana, s'ha omplert de gent per veure els nous models i veure Norma Duval a curta distància.
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit