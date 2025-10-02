Un rànquing estatal devalua la transparència de la UdG
Durant els últims anys havia estat al Top10 d'Espanya i era la primera catalana
Compleix 134 dels 169 criteris analitzats per la plataforma Dyntra
La Universitat de Girona s'ha devaluat en transparència i, en un any, ha passat d'estar entre el Top10 de les universitats més transparents d'Espanya i ser la primera catalana, a ser la quinzena estatal i la tercera de la comunitat autònoma. Ho certifica Dyntra, una plataforma col·laborativa que estudia la transparència a l'hora de la publicació de dades en les pàgines web de diferents organitzacions. En l'última actualització, avaluada per la mateixa UdG i verificada per la mateixa plataforma la setmana passada, compleix 134 dels 169 requisits analitzats, mentre que l'any passat n'eren 154.
Dyntra analitza la transparència de 77 universitats espanyoles, públiques i privades, tenint en compte cinc criteris. La majoria de les institucions tenen l'última actualització de les últimes setmanes o aquest any. La UdG és de les últimes que ha actualitzat l'informe, on ha tingut una davallada important pel que fa a la transparència economicofinacera. Si l'any passat complia 19 dels 20 requisits (95%) d'aquest aspecte, ara només ho fa en set (35%). Entre altres, no es detalla la distribució dels costos de personal per grups de classificació o l'import del deute públic actual de la universitat.
En l'únic apartat en el qual no baixa és el de comunicació pública, on compleix 23 dels 25 punts (92%), igual que l'any passat. No tenir cartes de serveis, compromisos assumits i grau de compliment d'aquests, ni tampoc està federada el portal de dades obertes en el portal datos.gob.es, són els dos punts que li falten.
En els altres tres criteris assoleix menys conceptes que l'any passat, però no disminueix significativament en percentatge. Transparència institucional (82,14%), participació i col·laboració (85,71%) i contractació de serveis (89,47%) són els tres altres aspectes que té en compte Dyntra. Alguns que no registrats de la UdG són tenir la declaració patrimonial, béns i activitats del rector i vicerectors, el curriculum vitae del personal eventual o els viatges i dietes d'aquests mateixos. Tampoc existeix o es publica un informe anual de la Inspecció General de Serveis o documentals equivalents en el seu cas o els plans estratègics d'agendes i subvencions aprovats.
La quinzena espanyola
En tot cas, la UdG compleix amb més de tres quartes parts dels criteris (79,26%), lluny dels registres de l'any passat (91,29%), però superant els de 2023 (77,51%), 2022 (75,74%) i 2021 (72,78%). També es queda a prop dels resultats de 2020 (80,29%) i això fa que sigui la quinzena amb millor transparència en l'àmbit estatal. Així i tot, ja no és la primera de Catalunya, cosa que havia fet en els últims anys. Ara, la Pomepu Fabra (85,5% dels criteris assolits) i l'Autònoma de Barcelona (81,66%) li han passat per davant, i són l'onzena i la catorze d'Espanya, respectivament.
La millor universitat d'Espanya és la de Múrcia, que en l'última actualització té un 165 dels 169 indicadors completats. La segueixen les de Vigo i Valladolid, les dues amb 163. Mentrestant, també hi ha 29 institucions que suspenen en transparència i no compleixen ni la meitat dels criteris. L'última és la Universitat Institut d'Empresa, d'àmbit privat i amb seu a diferents ciutats, que només compleix 19 dels 169 aspectes. La d'Alfons X el Savi i la Loloyla Andalucia n'assoleixen vint.
