Sant Martí Vell es declara poble republicà i antimonàrquic amb l'abstenció d'ERC
S'han negociat diferents aspectes de la moció i l'alcalde, segons la CUP, s'ha "negat" a incloure aspectes vinculats a la relació amb la família reial
El ple de Sant Martí Vell ha votat aquest dijous una moció "antimonàrquica", a proposta del grup de l’oposició Som Poble-CUP Sant Martí Vell. El text exposa que es declari Sant Martí Vell “poble republicà i antimonàrquic” i ha tirat endavant amb els dos vots a favor de la formació proposant i l'abstenció dels tres regidors del govern (ERC).
Segons exposen els cupaires en un comunicat "després d'una negociació llarga, on l'equip de govern ha demanat retirar la resta de punts" s'ha acordat deixar únicament el punt número 3 que deia: "Que es declari Sant Martí Vell poble república i antimonàrquic”. Un cop pactat això, relaten, "la moció s'ha portat a votació, gràcies a la predisposició del grup Som Poble per tirar-la endavant".
Els regidors de Som Poble i la coordinadora antimonàrquica s'han mostrat satisfets que Sant Martí Vell avanci en la declaració republicana i antimonàrquica, però s'han sorprès de l'abstenció de l'alcalde en la moció i que s'hagi negat a demanar disculpes i explicacions als veïns del poble.
Els punts no inclosos
Des de la CUP s'ha explicat que l'alcalde, Robert Vilà, s'ha "negat" a incloure la resta de punts que deien:
"Que aquesta moció, amb tots els seus arguments, sigui degudament discutida i argumentada, perquè sigui ratificada i votada pel Ple Municipal de l'Ajuntament de Sant Martí Vell, per tal que decideixi retirar, a tots els seus efectes, tots els símbols, títols i relacions institucionals que pugui tenir el poble amb la monarquia espanyola."
"Que es retiri qualsevol lligam amb el títol de Princesa de Girona, i així es deslliuri el poble de Sant Martí Vell, a nivell pràctic, d'aquesta institució i de les seves derivades."
"Acordar que cap càrrec electe del ple municipal de Sant Martí Vell participarà en actes on la família reial estigui present o de la mateixa Fundació Princesa de Girona."
"Demanar perdó mitjançant una carta del consistori a tots els veïns/es del municipi per les molèsties ocasionades per la visita de la monarquia a Sant Martí Vell."
Tot plegat després que la princesa Elionor i la infanta Sofia visitessin Sant Martí Vell per conèixer el llegat de la joiera Elsa Peretti a finals del mes de juliol.
- Obriran dos grans establiments de restauració a la rotonda de Mas Gri de Girona
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Pujada bestial de preus als supermercats: aquests són els productes que disparen el seu preu el 2025
- «Amb l’ajuda de la gent que passava per allà hem pujat 300 tones de material a peu a la rectoria de Sant Aniol d'Aguja»
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor
- El boletaire perdut a Gombrèn es va refugiar en una bauma de pedra per passar la nit
- Les imatges de l'intent de robatori en una entitat bancària a Girona