Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona

Alguns veïns lamenten que s'hagi de retirar un element de la via pública que serveix per descansar

A la imatge de l'esquerra, el banc que hi havia i a la dreta, la terrassa del bar.

A la imatge de l'esquerra, el banc que hi havia i a la dreta, la terrassa del bar. / Google Maps /GdG

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

L'Ajuntament de Girona ha retirat un banc que hi havia a la vorera del carrer del Carme per tal que hi pugui haver la terrassa d'un establiment. La terrassa està formada per poques taules i cadires i té el permís municipal. Està situada a tocar del carrer Enderrocades i protegida de la carretera per unes pilones.

Alguns veïns però, han lamentat que s'hagi de treure un banc per seure lliurement i que pot ser utilitzat per socialitzar o per descansar per poder donar espai a un negoci.

Fonts municipals han explicat que a la llicència "es demanava posar la terrassa i retirar un banc que hi havia just davant del local". Segons l’informe favorable de l'àrea de mobilitat es va procedir a autoritzar la terrassa.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents