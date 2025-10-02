Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
Alguns veïns lamenten que s'hagi de retirar un element de la via pública que serveix per descansar
L'Ajuntament de Girona ha retirat un banc que hi havia a la vorera del carrer del Carme per tal que hi pugui haver la terrassa d'un establiment. La terrassa està formada per poques taules i cadires i té el permís municipal. Està situada a tocar del carrer Enderrocades i protegida de la carretera per unes pilones.
Alguns veïns però, han lamentat que s'hagi de treure un banc per seure lliurement i que pot ser utilitzat per socialitzar o per descansar per poder donar espai a un negoci.
Fonts municipals han explicat que a la llicència "es demanava posar la terrassa i retirar un banc que hi havia just davant del local". Segons l’informe favorable de l'àrea de mobilitat es va procedir a autoritzar la terrassa.
