V Jornades biennals sobre Societat industrial
M. Dolors Reig Garganta
L’any 2006, Amics de la UNESCO de Girona va iniciar un treball d’aproximació al patrimoni industrial, Va ser en el marc de la III Conferència Europea de Patrimoni i Cultura de Pau que vam organitzar a terres gironines (Banyoles, Girona, Olot i Roses). Després de més de deu anys celebrant cicles de conferències i organitzant itineraris de patrimoni industrial, el 2017 vam encetar un camí nou, el de les Jornades biennals sobre Societat industrial. Enguany arribarem a la 5a edició, els dies 16 i 17 d’octubre.
De tots és sabut de quina manera la Revolució industrial va marcar el rumb de la nostra història i les comarques gironines no en van quedar al marge. Les Jornades biennals sobre Societat Industrial pretenen apropar-nos al món industrial tant per poder conèixer el patrimoni industrial que ens ha quedat – colònies, fàbriques, vestigis variats – com per descobrir què ens van portar i aportar els col·lectius que arribaren d’altres països per implantar o desenvolupar la indústria al nostre país. La petja és ben palesa en diferents àmbits: esports, gastronomia, costums, modes, música, ... Les Jornades, però, no han de ser només una mirada al passat ans bé aquest repàs ens ha d’ajudar a analitzar el present i a preveure el futur.
Al llarg d’aquest vint anys de tractament del patrimoni industrial hem conegut llocs un xic allunyats de Girona com Las Médulas de León, el que queda d’una explotació d’or romana a cel obert, o el Pont de Biscaia conegut també com el Pont de Portugalete que uneix els dos marges de la ria de Bilbao, una obra d’enginyeria de finals del segle XIX. Ambdós elements consten a la llista de Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO com a patrimoni industrial. Més propers geogràficament, hem visitat llocs emblemàtics d’aquesta petja industrial com balnearis, escorxadors, colònies, fàbriques, fargues, museus, etc. Hem repassat la relació de la indústria amb el món agrícola i forestal, la influència del transport en la societat industrial, la indústria alimentària i el patrimoni de la terra i del mar, i enguany tractarem la indústria tèxtil des de l’àmbit patrimonial fins a l’industrial, passant per la formació, l’aplicació de les noves tecnologies al sector tèxtil i la pervivència de la producció artesana en aquest àmbit. Hi haurà ocasió durant les Jornades de conèixer llocs propers revitalitzats com el que fou la fàbrica tèxtil, la Brutau, de Sant Jaume de Llierca, i la Colònia Llaudet de Sant Joan de les Abadesses.
Les V Jornades biennals sobre Societat Industrial continuen amb el propòsit inicial de combinar les ponències i comunicacions més acadèmiques amb la presentació d’experiències, a més d’oferir un marc de reflexió sobre la situació actual i el futur d’aquesta indústria. Amb una mirada posada als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 que ens interpel·len des de tots els sectors i a tota la societat, especialment l’ODS 5, equitat de gènere, l’ODS 9, indústria, innovació i infraestructura, i l’ODS 12, consum responsable i moda sostenible.
Els objectius que ens hem fixat enguany són: apropar el gran públic al món de la indústria tèxtil tenint en compte també el seu vessant més artesanal, posar en valor la tasca de la gent que treballa en aquest sector, conèixer diferents entitats que vetllen pel manteniment i actualització de la indústria tèxtil i reflexionar sobre l’estat actual i els reptes de futur del sector.
Aquest camí no el fem sols. Comptem amb la col·laboració de la Càtedra UNESCO de Polítiques culturals i Cooperació de la UdG i una comissió científica que ens assessora en l’organització de l’activitat la qual cosa ens facilita el teixir – mai més ben dit - xarxa. Des d’aquell 2006 comptem amb el MNACTEC, l’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries, el Museu del Suro de Catalunya, Palafrugell i el Museu Etnogràfic de Ripoll.
Les Jornades es faran en sessió matinal a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres - Facultat de Turisme, al Campus del Barri Vell, i les tardes, a la Sala d’Actes de l’Hotel d’Entitats – CCC Girona.
Com totes les nostres activitats, les Jornades són gratuïtes i obertes a tothom, però cal inscriure-s’hi. Trobareu el programa al bloc de Patrimoni industrial de la nostra web www.unescogi.org i allà mateix el formulari per fer la inscripció. Us hi esperem!
