El Circ Històric Raluy serà a les Fires de Girona
El circ Històric Raluy serà a Girona per les Fires de Sant Narcís. A la seva pàgina web ja es poden comprar entrades per les dinou funcions que tenen previstes del 24 d'octubre al 2 de novembre. L'Ajuntament de Girona obre cada any un concurs públic per tal de triar la millor oferta circense i encara no ha fet públic el resultat.
L'Històric Raluy està actualment de gira per les comarques gironines. Fins fa poc, la carpa estava Roses i actualment està al recinte firal d'Olot, on preveu sessions fins al 12 d'octubre. Aquest any, l'espectacle escollit es diu Terra, que segons el mateix circ "neix del desig profund de reconnectar amb allò essencial" i vol ser un "homenatge al planeta que habitem, als seus cicles, les forces invisibles i la bellesa fràgil".
A l'escenari hi hau acrobàcies amb bàscula que desafien la gravetat, balls, hula hops, números de trapezi i teles aèries que exploren l'element aire amb força i lleugeresa, i acrobàcies de terra. També humor, percussions i música en viu. L'espectacle té una durada de dues hores, amb un descans de quinze minuts al mig i té la direcció artística de Rosa Raluy.
L'any passat, el mateix circ va ser també a les Fires de Girona. Aleshores va presentar l'espectacle Amuza on es combinava el malabarisme, el contorsionisme, la màgia, les acrobàcies aèries, les bolejadores i l'equilibrismeensenyava els aspectes més tradicionals del circ, però s'hi afegeix un toc modern
El lligam de la família Raluy amb Girona ve de lluny. La primera vegada que hi van fer una funció va ser el 1997 i des d'aleshores, la presència de la família circense ha estat constant, sobretot per les Fires.
La disputa del terreny
La carpa del circ s'ubicarà en el denominat triangle del Ter, un espai de terra on hi solen aparcar cotxes i que està situat entre el pont de Fontajau, el riu Ter, la rotonda de l'Assemblea de Catalunya i l'Auditori- Palau de Congressos. Des de fa anys, aquest espai està en disputa entre la família Masó - Bru i l'Ajuntament per establir qui és el propietari. El cas està als jutjats.
