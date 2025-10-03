La CUP denuncia el sobrecost del reciclatge al Gironès
Diferents municipis de la comarca han aprovat una moció que demana a la Generalitat pagar el sobrecost
Diferents municipis del Gironès han aprovat una moció als seus respectius ajuntaments per denunciar el sobrecost dels residus. La proposta impulsada per CUP-Som Poble detalla que aquest sobrecost es dona perquè no hi ha plantes de reciclatges properes i s'han d'enviar en camions fins a Alguaire (Llleida). Així, assenyalen la mala planificació del govern de la Generalitat després del tancament de la planta de Solius, deixant la zona sense alternatives.
El primer ajuntament que va aprovar va ser el de Celrà, el juliol, i després, altres municipis han seguit els seus passos. Aquest dijous, per exemple, va ser el torn de Sant Jordi Desvalls, i anteriorment ho havien fet Fornells de la Selva o Quart.
Aquest dijous, diferents representants cupaires d'ajuntaments del Gironès es van reunir a Sant Jordi Desvalls per escenificar la proposta. Van declarar la necessitat urgent que la Generalitat assumeixi el sobrecost com a principal responsable d’una planificació deficient, mentre no hi hagi una solució dins la comarca.
"No és viable"
"No és viable, ni econòmicament ni ecològicament, enviar els residus a més de 200 quilòmetres d’on són generats", va assegurar l'alcaldessa de Sant Jordi Desvalls, Marina Brusi. "Fa un temps vam implantar el porta a porta, un model que ha millorat els resultats de recollida fins a xifres d’entre el 70% i el 90% de reciclatge. Aquest sistema va comportar un esforç important per part dels nostres veïns i veïnes, i és injust que, per culpa d’una mala planificació del govern de la Generalitat, siguem els municipis —i en definitiva la ciutadania— qui haguem d’assumir el sobrecost del desplaçament", va afegir.
En la mateixa línia, l’alcalde de Cervià de Ter, Guillem Surroca, va demanar a l’Agència de Residus de Catalunya i al Govern "la creació de petites plantes de compostatge d’orgànica a escala local per reduir costos i minimitzar l’impacte ambiental. Així, els residus es poden tractar a pocs quilòmetres d’on són generats, millorant-ne el reciclatge i oferint compost de qualitat a la ciutadania que en necessiti". A més, "cal una nova Llei de Prevenció de Residus a Catalunya, que ajudi els municipis a avançar cap al residu zero. Una llei que aposti decididament per la reducció de residus, per un canvi de model productiu i de consum, i per la responsabilitat ampliada del productor", va afegir Surroca.
En aquest sentit, el diputat Dani Cornellà ja ha registrat una proposta al Parlament de Catalunya per traslladar aquestes demandes a la comissió corresponent i posar remei, amb urgència, a la situació. A la roda de premsa hi van assistir els alcaldes de Cervià de Ter i Sant Jordi Desvalls, així com regidors de Quart, Fornells de la Selva, Llagostera i Sant Gregori. La moció ja ha estat aprovada en la majoria d’aquests municipis, i es preveu que s’aprovi aviat als restants, que exigeixen poder trobar una solució a curt termini i que el Govern impulsi mesures estructurals que solucionin la falta de planificació crònica en l'àmbit.
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor