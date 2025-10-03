El dia que Jane Goodall va visitar Girona i Riudellots
Va oferir una conferència a l'Auditori de Girona i va anar a la Fundació Mona
La primatòloga Jane Goodall, que va morir aquest 1 d'octubre després d'una vida dedicada a l'estudi i el treball pel benestar dels ximpanzés, va visitar les comarques gironines en més d'una ocasió. El 27 de maig de l'any 2016, la científica i ecologista va ser convidada en un acte de la càtedra Ferrater Mora de la UdG on va oferir la conferència «El que vaig aprendre dels ximpanzés». L'esdeveniment va causar tant d'interés que es van acabar habilitant dues sales més del previst a l'Auditori per un acte que es podia seguir també en línia.
La primatòloga que ha afavorit, amb les seves aportacions, que l'home sigui vist per la comunitat científica com un animal més , aquell dia va indicar que la gran diferència entre els animals i els humans, la intel·ligència superior, «no sembla que serveixi per evitar la destrucció del planeta» perquè «hi ha una desconnexió entre el cor i el cervell».
Goodall va predicar la necessitat de presa de consciència individual, perquè a parer seu, "els consumidors tenim molt més poder del que pensem per fer front a les multinacionals» i «podem decidir quan comprem menjar o roba». A més, va apuntar que no teia "la vareta màgica" sobre el futur del planeta, però va indicar que veia "el problema" i "també raons per a l'esperança". "Som éssers intel·ligents que units haurem de trobar les solucions per acabar amb les guerres i altres mals, va dir.
Vegetariana declarada, Goodall va insistir que cal reduir dràsticament la producció de carn a escala mundial no només per la destrucció ambiental que comporta, sinó pel patiment que causa als animals i també perquè cal un canvi en l'aspecte alimentari. «El vegetarianisme és el camí del futur», va dir, i va lamentar tradicions com els toros o el correbou que comporten maltractament per als animals.
Visita a la Fundació Mona
En un acte més privat i lluny de les masses, deu anys abans havia visitat les instal·lacions de la Fundació Mona a Riudellots de la Selva. Va ser el 3 de juny del 2006. Va ser rebuda per l'alcaldessa, Montserrat Roura, i va conversar amb més de 200 socis i padrins de la Fundació . La Fundación MONA es dedica des de l'any 2001 al rescat i rehabilitació de ximpanzès i altres primats. Amb la mort de Goodall, a la pàgina web de la Fundació s'hi ha deixat escrit: "S’apaga una de les llums més brillants en la defensa de la natura i dels primats."
