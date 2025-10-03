Una dona gran ferida durant la manifestació a Girona per l'alliberament dels activistes de la Flotilla
L'advocat dels quatre detinguts menors d'edat denuncia que la policia va intentar accedir als mòbils dels arrestats
Maria Garcia/ACN
Una dona gran va acabar amb el fèmur trencat durant la manifestació a Girona per reclamar l'alliberament dels activistes de la Flotilla, segons els Mossos d'Esquadra. La protesta va començar a la plaça del Vi i va acabar al McDonald's, on alguns manifestants van malmetre mobiliari i van embrutir amb pintura vermella els vidres. En el recorregut, un dels participants hauria empès la dona gran i hauria caigut. La van traslladar a l'hospital Trueta. D'altra banda, l'advocat que va assistir els quatre detinguts menors d'edat, Miquel Toll, denuncia que la policia va intentar accedir als seus mòbils: "És una vulneració del seu dret a la intimitat". Els consideren autors de desordres públics i danys, i a un també d'atemptat contra l'autoritat.
La concentració per reclamar l'alliberament dels activistes de la flotilla va reunir més de 1.500 persones a Girona. La protesta va començar a la plaça del Vi, on els organitzadors van llegir el manifest i van traslladar els missatges que tres dels activistes, que són gironins, els havien enviat abans que Israel els detingués.
Tot seguit, els participants van recórrer el centre de la ciutat fins al McDonald's de l'avinguda Josep Tarradellas. Un cop a l'establiment, alguns manifestants van fer malbé el mobiliari de la terrassa i van embrutir els vidres i parets amb pintura vermella.
Durant el recorregut, un manifestant hauria empès una dona gran i l'hauria fet caure. Arran d'aquest incident, es va trencar el fèmur. Els Mossos d'Esquadra la van atendre fins que van arribar els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Posteriorment, la van traslladar a l'hospital Josep Trueta.
Quatre detinguts per danys i desordres públics
Els Mossos d'Esquadra també van informar que van detenir quatre menors d'edat per desordres públics i danys. A més, a un dels sospitosos també se'l considera autor d'un delicte d'atemptat contra l'autoritat. Segons la policia, els quatre sospitosos haurien participat en els aldarulls.
L'advocat que va assistir els arrestats, Miquel Toll, ha lamentat que els Mossos van intentar accedir als seus mòbils. "És molt desproporcionat, és una vulneració del seu dret a la intimitat, quan els delictes pels quals se'ls investiga no són greus ni tampoc van atemptar contra la integritat física de ningú", ha denunciat.
Toll també ha criticat que a un dels detinguts, que té discapacitat, se'l va arrestar "amb molta contundència". "I un cop a les dependències policials l'haurien pressionat perquè donés la clau per desbloquejar el seu mòbil, sense la presència d'un advocat", ha assegurat el lletrat.
Toll ha afegit que la policia es va quedar els mòbils dels investigats per demanar autorització judicial per accedir als aparells. "És absolutament desproporcionat pels delictes que se'ls investiga i perquè són menors d'edat. És pur càstig", ha carregat l'advocat. Toll també ha recalcat que cap dels quatre arrestats està relacionat amb l'incident que va deixar una dona ferida.
Com que els quatre detinguts són menors d'edat, ahir a la nit se'ls va deixar a tots en llibertat. Pròximament, la fiscalia de menors els citarà perquè declarin.
