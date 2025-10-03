Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Ensurt per un petit incendi en un bloc de pisos de Girona

El fum i l’olor de cremat han alertat els veïns

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Girona

Els Bombers s’han mobilitzat aquest divendres al matí per un incendi en un bloc de pisos del barri de Sant Narcís, ha quedat en un ensurt.

L’avís s’ha rebut pocs minuts després de les vuit del matí, alertant de presència de fum i forta olor de cremat al número 28 del carrer Rosselló. Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que en arribar no han observat flames ni cap senyal exterior d’incendi a la façana de l’edifici.

Després de revisar la zona, han localitzat l’origen del foc en una bossa que cremava al pati interior de l’immoble. Tot apunta que el foc hauria estat provocat per una cigarreta llençada des d’algun pis.

L’incendi no ha causat danys personals ni estructurals i, un cop extingit, els Bombers han pogut retirar-se al cap de poca estona.

