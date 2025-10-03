Les Fires de Girona reforçaran el punt de "convivència i seguretat" a la Devesa
Aquest any s’ubicarà en un punt més proper a la Copa i hi haurà el doble d’agents de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra
Les Fires de Sant Narcís de Girona comptaran de nou amb un punt de "convivència i seguretat" situat al parc de la Devesa, que enguany es reforçarà. A més dels dos agents fixos que hi havia l’any passat, aquest any s’hi sumaran dos agents més que estaran a l’entorn del punt. A banda, hi haurà la patrulla preventiva que recorrerà els diferents espais de la Devesa.
L’objectiu és que la zona amb més concentració de persones durant la festa major i on tenen lloc bona part dels actes tingui un espai on la ciutadania pugui adreçar-se davant qualsevol problemàtica relacionada amb la convivència i la seguretat. Aquesta és una iniciativa de la Policia Municipal de Girona i dels Mossos d’Esquadra amb la voluntat de contribuir a fer unes Fires més segures.
A la plaça de les Botxes
Una de les novetats d’aquest any és que el punt s’ubicarà en una zona més propera a l’esplanada de la Copa, a la plaça de les Botxes. Estarà obert cada dia de Fires, del 24 d’octubre al 3 de novembre, de les 14.30 h a les 5.30 h del matí, i hi haurà agents de la Policia Municipal de Girona i dels Mossos d’Esquadra. L’últim dia, diumenge 2 de novembre, el punt tancarà a les 21.30 h.
“Per segon any consecutiu, obrim el punt de convivència i seguretat, al bell mig de les Fires. Des del principi tenim clar que la policia de proximitat és el model a seguir, així com la col·laboració entre Mossos i Policia Municipal. Tots dos cossos tindran presència al punt, que enguany serà més ampli i estarà més cèntric dins la Devesa”, ha ressaltat la tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania i de Convivència i Segurtetat, Sílvia Aliu, en cun comunicat.
La ciutadania podrà adreçar-se a aquest punt davant de qualsevol problema que pugui tenir en temes assistencials o de seguretat. Des d’aquí els agents els ajudaran i indicaran de les accions que han de dur a terme. A més, davant de qualsevol alerta es podrà avisar als agents que hi haurà repartits per diferents espais de les Fires.
Cal destacar també que, com cada any, es faran controls d’alcoholèmia i de consum de drogues i que, que des del mes de setembre, s’està portant a terme un dispositiu especial d’oci nocturn que es mantindrà durant les Fires.
