L'ETG "reneix de les cendres" amb un nou espai al costat del que es va cremar fa dos anys a Girona
Les noves instal·lacions són pels estudiants de la branca d'automoció, equipades amb nou aules i cinc tallers
La nau incendiada el 2023 encara no s'ha rehabilitat, tot i que l'escola estudia fer-ho en un futur
Una vespa cremada en l'incendi de les naus de l'entrada sud de Girona el març de 2023 presideix les noves instal·lacions de l'Escola Tècnica Girona (ETG), un dels negocis més afectats per aquell foc. L'artista saltenc Joan Mateu ha fet una escultura amb aquesta vespa, acompanyada d'un escrit. "El foc ens crema la casa, però no la nostra història, i com l'au fènix renaixem de les cendres", es pot llegir. La raó és que fa més de dos anys, l'escola es va haver de reinventar per redistribuir els alumnes després de l'incendi, i just fa unes setmanes ha estrenat unes noves instal·lacions a tocar d'aquestes naus que es van cremar.
En concret, s'ubiquen al número 203 del carrer Barcelona, on fins al 2004 hi va haver una bolera. Des del 12 de setembre hi estudien els alumnes de l'ETG Automoció, que des de l'incendi fins fa poc utilitzaven un aparcament de l'altre costat de l'illa de naus, al carrer del Riu Freser. Ara, s'ha unit aquesta part d'aparcament, que ja era propietat de l'escola, amb aquestes noves instal·lacions per fer un centre més gran per aquests estudiants que fan cicles formatius especialitzats en electromecànica i carrosseria de vehicles.
Més innovació i tecnologia
Les noves instal·lacions d'ETG Automoció tenen nou aules, una de les quals d'informàtica i la resta per fer classe, així com s'han "guanyat cinc espais nous de tallers", declara el director de l'escola, Jordi Moncanut. Tot i que alguns espais "encara no tenen ús" i falten "alguns ajustos", la "feina gran" ja està feta, confirma el director que, a més, assegura que amb les obres han aprofitat per "crear espais que no hi havia", com ara un menjador o un taller on fer pràctiques amb moto de carrer, que no tenien des de fa més d'una dècada. Les noves instal·lacions permetran també posar en marxa cursos d'especialització i màsters de vehicle elèctrics, que "donaran valor" al centre.
"La reobertura és un acte de resiliència", diu el director, perquè s'ha "convertit la pèrdua en una oportunitat pels alumnes". Moncanut també destaca que, en fer les obres, s'ha aprofitat per "modernitzar" els diferents espais. La inversió que ha fet l'escola s'ha centrat a tenir maquinària i eines d'última generació, aules digitalitzades i tallers innovadors. "No hi ha cap escola d'Espanya que ho tingui", assegura el director.
Des de 1989
Fundada a Figueres l'any 1989, l'ETG es va traslladar a Girona el 1994 es va traslladar a Girona i el 1999 va inaugurar les instal·lacions que el 2023 van quedar calcinades. Amb més de 35 anys d’història, l’escola ha crescut fins a convertir-se en un referent en Formació Professional a Catalunya, ampliant la seva oferta amb noves branques formatives.
El 2012 va néixer ETG Business, especialitzada en comerç i màrqueting, i un any més tard ETG Racing, dedicat a la mecànica de competició. Aquesta darrera no va quedar afectada per l’incendi i ha continuat amb normalitat. ETG Business, actualment ubicada al carrer Migdia, a prop dels Quimícis, s’ha consolidat en un "espai estratègic i ben connectat amb la ciutat", a part de tenir unes aules que "s'acosten més al que és una empresa".
Pel que fa a la nau que es va cremar, Moncanut confirma que, de moment, "no hi ha un projecte definit", però que el centre està valorant "diferents possibilitats". Sí que assenyala que l'escola "continuarà apostant per la innovació, la qualitat educativa i la preparació dels joves per als reptes del mercat laboral".
