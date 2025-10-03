Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Més d'un centenar d'estudiants es reuneix davant del rectorat de la UdG en suport al poble palestí

Exigeixen el trencament de les relacions de la universitat amb Israel

Les imatges de les protestes dels estudiants de la UdG per l'alliberament de la Flotilla

Les imatges de les protestes dels estudiants de la UdG per l'alliberament de la Flotilla

Veure Galeria

Estudiants gironins es concentren al rectorat de la UdG per mostrar el seu suport al poble palestí i a la Flotilla / ACN

Aleix Freixas / ACN

Aleix Freixas / ACN

Girona

Més d'un centenar d'estudiants s'han concentrat aquest divendres al migdia davant del rectorat de la Universitat de Girona (UdG) en suport al poble palestí. La protesta s'ha convocat en plena vaga universitària i els estudiants asseguren que ha tingut un seguiment molt elevat a la UdG, amb la majoria d'aules buides en els campus del Barri Vell i de Montilivi, segons asseguren els promotors de la vaga d'aquest divendres. En la concentració han reafirmat la seva exigència perquè la universitat trenqui totes les relacions amb Israel. De moment, els moviments estudiantils descarten tancar-se a la universitat o fer una acampada, a diferència del que fan en altres centres catalans.

La vaga universitària ha tingut un ampli seguiment a la Universitat de Girona, segons apunten els moviments que han organitzat la jornada de protesta. De fet, la portaveu del moviment assegura que al campus del Barri Vell "només hi havia un sol estudiant" que ha anat a classe, mentre que en els campus del centre i del barri de Montilivi hi havia més estudiants.

Malgrat tot, la concentració que han fet aquest divendres al migdia no ha aconseguit el suport. De fet, del campus de Montilivi "només ha vingut un sol estudiant" asseguraven els organitzadors de la concentració. Al final més d'un centenar de persones, segons dades policials, s'han concentrat davant del rectorat on s'ha llegit un manifest.

El document exigeix, una vegada més, que la universitat trenqui tots els vincles amb Israel i això suposa cancel·lar qualsevol relació amb universitats i empreses israelianes i posen el focus en el projecte Falcon. "El rectorat no dona detalls d'aquesta carpeta i nosaltres volem que es tanqui", asseguraven els organitzadors de la protesta.

En aquest sentit, han criticat que el rector de la UdG hagi publicat un missatge de suport als membres de la Flotilla i condemni el genocidi però, en paral·lel no talla completament els lligams amb "el país sionista".

Notícies relacionades i més

De moment, els promotors de la protesta no contemplen fer un tancament a la universitat ni una acampada. De tota manera, avisen que s'estan organitzant per "agafar forces" i preveuen més mobilitzacions per a les pròximes setmanes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents