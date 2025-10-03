Pas endavant per substituir la caldera i millorar les instal·lacions als habitatges de protecció oficial del carrer del Torín de Girona
Des de fa un temps hi ha ha problemes amb el subministrament d’aigua calenta al bloc
L’Ajuntament de Girona ha aprovat el projecte d’adequació de la instal·lació comunitària de calefacció i aigua calenta sanitària amb plaques solars i caldera de gas per als pisos de protecció oficial del número 8 del carrer del Torín. Aquest és un pas endavant imprescindible per poder fer la licitació d’una nova caldera comunitària i per revisar i substituir les instal·lacions de subministrament d’aigua calenta al bloc.
Des de fa un temps, la caldera no funciona de forma adequada i s’han detectat problemes en els circuits, cosa que fa que sovint hi hagi manca d’aigua calenta i de calefacció als habitatges. L’hivern passat des de l’Ajuntament ja es va fer una contractació d’emergència per substituir una de les calderes del bloc, tot i que ara cal fer una millora integral de tot el sistema i les instal·lacions per evitar que hi torni a haver incidències.
En el marc de la línia estratègica de “Missió habitatge”, des del consistori es treballa no només per ampliar el parc d’habitatge públic sinó per garantir el bon estat i la funcionalitat dels pisos de protecció oficial del municipi, donant resposta a les necessitats dels veïns i veïnes que hi resideixen.
