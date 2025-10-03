Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Petit incendi forestal a Vila-roja

Els Bombers s'han trobat tres focus actius i en poca estona han donat el foc per controlat

Imatge d'arxiu de camions de Bombers

Imatge d'arxiu de camions de Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Girona

Un petit incendi forestal s’ha declarat aquest migdia en una zona boscosa del barri de Vila-rojade Girona, al costat del barri de la Font de la Pólvora, just a sota dels Polvorins.

El foc s’ha iniciat cap a dos quarts de dues de la tarda, i els Bombers de la Generalitat han rebut tres trucades alertant de la presència d’una columna de fum. Immediatament, han activat sis dotacions terrestres, entre elles una unitat del GRAF (Grup d’Actuacions Forestals).

En arribar al lloc, els efectius han confirmat que hi havia tres focus diferenciats, que cremaven amb baixa intensitat. Ràpidament han iniciat les tasques d’extinció i, gràcies a la seva actuació, el foc s’ha pogut controlar en poc temps.

A les tres de la tarda, els Bombers continuaven rematant el servei per assegurar l’extinció total del foc. Segons han informat, la superfície afectada és de poca extensió.

A la zona també s'hi han desplaçat la Policia Municipal de Girona i els Mossos d'Esquadra.

