Se suspèn temporalment el desnonament d'una veïna del Barri Vell de Girona
Estava previst pel pròxim dilluns perquè la propietat, que pretén vendre l'habitatge, no va voler renovar-li el contracte de lloguer
El desnonament de la veïna del número 5 del carrer dels Mercaders del Barri Vell de Girona previst pel pròxim dilluns 6 d'octubre ha quedat suspès temporalment. Ho ha comunicat el Sindicat de Llogueteres de Girona, que va unes setmanes va denunciar el cas a les xarxes socials. "L'Adela es queda a casa", detalla la publicació, que conclou dient que "el barri no està en venda, el barri es defensa".
La veïna viu al nucli antic de la ciutat des de l'any 1987, i des de 2007 ho fa al carrer dels Mercaders. Fa uns mesos, però, la propietat va decidir no renovar-li el contracte de lloguer perquè vol vendre l'habitatge, tot i que des de llavors ha continuat pagant cada mes el lloguer. La veïna, així, es va quedar sense "sense cap alternativa habitacional" tot i acreditar que era un cas de "vulnerabilitat i dependència reconeguda", explicava el mateix sindicat.
El fet de ser una veïna "coneguda i estimada" va fer que diferents entitats es mobilitzessin per aturar el desnonament. El Sindicat de Llogateres de Girona, l'Ateneu Popular Salvadora Catà, l'Ateneu 24 de juny, Jovent Antifeixista Gironí i la Plataforma pel Decreixement Turístic de Girona van penjar conjuntament un vídeo a Instagram. Després d'una setmana i mitja a Instagram porta més de 35.000 visualitzacions.
