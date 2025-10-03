Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Se suspèn temporalment el desnonament d'una veïna del Barri Vell de Girona

Estava previst pel pròxim dilluns perquè la propietat, que pretén vendre l'habitatge, no va voler renovar-li el contracte de lloguer

L'habitatge del carrer dels Mercaders.

L'habitatge del carrer dels Mercaders. / Aniol Resclosa

Josep Coll

Josep Coll

Girona

El desnonament de la veïna del número 5 del carrer dels Mercaders del Barri Vell de Girona previst pel pròxim dilluns 6 d'octubre ha quedat suspès temporalment. Ho ha comunicat el Sindicat de Llogueteres de Girona, que va unes setmanes va denunciar el cas a les xarxes socials. "L'Adela es queda a casa", detalla la publicació, que conclou dient que "el barri no està en venda, el barri es defensa".

La veïna viu al nucli antic de la ciutat des de l'any 1987, i des de 2007 ho fa al carrer dels Mercaders. Fa uns mesos, però, la propietat va decidir no renovar-li el contracte de lloguer perquè vol vendre l'habitatge, tot i que des de llavors ha continuat pagant cada mes el lloguer. La veïna, així, es va quedar sense "sense cap alternativa habitacional" tot i acreditar que era un cas de "vulnerabilitat i dependència reconeguda", explicava el mateix sindicat.

El fet de ser una veïna "coneguda i estimada" va fer que diferents entitats es mobilitzessin per aturar el desnonament. El Sindicat de Llogateres de Girona, l'Ateneu Popular Salvadora Catà, l'Ateneu 24 de juny, Jovent Antifeixista Gironí i la Plataforma pel Decreixement Turístic de Girona van penjar conjuntament un vídeo a Instagram. Després d'una setmana i mitja a Instagram porta més de 35.000 visualitzacions.

