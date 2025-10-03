La UdG acull la Cimera Mediterrània d’Estudiants amb més de 40 participants internacionals
La Mediterranean Student Summit és una trobada internacional organitzada per la xarxa d’universitats UNIMED – Mediterranean Universities Union i l’Erasmus Student Network (ESN)
La Universitat de Girona (UdG) ha acollit entre dimecres i divendres la quarta edició de la Mediterranean Student Summit (MSS), una trobada internacional organitzada per la xarxa d’universitats UNIMED – Mediterranean Universities Union i l’Erasmus Student Network (ESN). El congrés, que ha reunit més de quaranta estudiants d’universitats de la riba nord i sud del Mediterrani, ha abordat el paper dels estudiants en el diàleg entre l’acadèmia i la societat civil i ha comptat amb una destacada participació de la UdG en debats, ponències i activitats de networking.
Enguany, la Cimera ha coincidit amb el 30è aniversari del Procés de Barcelona i amb els debats sobre el Pacte Mediterrani, i ha estat guiada per la pregunta central “Del Procés de Barcelona al Pacte Mediterrani: quin és el paper dels estudiants en el suport al diàleg mediterrani entre l’acadèmia i la societat civil?”. La Universitat de Girona ha tingut un paper destacat en aquesta edició. La vicerectora de Mobilitat, Estudiants i Ocupació, Sara Pagans, i la vicerectora de Territori i Compromís Social, Sílvia Llach, han participat com a ponents en la sessió “Build bridges between university and civil society”, on s’ha posat de relleu la necessitat d’enfortir la connexió entre universitat i societat civil. Paral·lelament, una seixantena d’estudiants del grau en Global Studies han intervingut en la sessió de presentació dels estudiants i els seus països, que ha culminat amb una dinàmica de networking per fomentar la interacció intercultural.
També hi ha tingut un paper rellevant el professor Josep Vila, que ha intervingut en qualitat de co-líder de la subxarxa d’UNIMED sobre canvi climàtic i ambiental (Climate and Environmental Change | UNIMED), contribuint amb la seva experiència a les discussions sobre sostenibilitat i reptes ambientals.
Aprofitant la celebració del MSS, la presidenta d’UNIMED, Kherieh Rassas, ha participat en un seminari celebrat a la Facultat d’Educació i Psicologia de la UdG, on ha aportat la seva visió tant com a vicerectora de Política Internacional de la An Najah National University (Palestina) com a presidenta d’UNIMED. La seva intervenció, centrada en “El rol de les universitats davant la vulneració de drets”, ha estat un espai de reflexió sobre la responsabilitat de les institucions d’educació superior en la defensa dels drets fonamentals.
La participació en el MSS reforça el compromís de la Universitat de Girona amb UNIMED, una xarxa considerada estratègica per a la institució, i subratlla el paper actiu de la UdG en el foment del diàleg intercultural, la cooperació acadèmica i el desenvolupament social i cultural a la regió euromediterrània.
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Uns boletaires troben l'excursionista perdut a la zona de la Mare de Déu del Mont
- Escolta l'intent d'atracament del banc de Girona en directe per telèfon i avisa la policia
- Tres homes intenten atracar un banc de Girona i retenen set persones
- Treuen un banc per posar la terrassa d'un bar al carrer del Carme de Girona
- Els empresaris gironins alerten de la manca de mà d'obra: 'No hi ha gent per treballar
- Aquest és un dels millors restaurants de Girona segons Tripadvisor