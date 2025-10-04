La Botiga al Carrer de Girona torna un any més
Fa més de dues dècades que se celebra l'esdeveniment
Ja són més de 25 anys que la Botiga al Carrer se celebra quan comença la tardor a Girona. Ahir ho va fer, de nou, amb més de seixanta comerços de Girona Centre Eix Comercial que van sortir a les principals vies de l’Eixample i el Barri Vell per oferir una gran varietat de productes. Els visitants van poder trobar moda, complements, articles per a la llar, joies, perfums, joguines i productes d’esport, entre moltes altres propostes.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Apunta't aquests plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Defensa anuncia a Calonge la Jura de Bandera d'aquest any a Catalunya per a personal civil