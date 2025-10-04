Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Botiga al Carrer de Girona torna un any més

Fa més de dues dècades que se celebra l'esdeveniment

Les imatges de la Botiga al carrer de Girona

Les imatges de la Botiga al carrer de Girona

Veure Galeria

Botiga al carrer al c/ Migdia / David Aparicio / DDG

Josep Coll

Josep Coll

Girona

Ja són més de 25 anys que la Botiga al Carrer se celebra quan comença la tardor a Girona. Ahir ho va fer, de nou, amb més de seixanta comerços de Girona Centre Eix Comercial que van sortir a les principals vies de l’Eixample i el Barri Vell per oferir una gran varietat de productes. Els visitants van poder trobar moda, complements, articles per a la llar, joies, perfums, joguines i productes d’esport, entre moltes altres propostes.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents