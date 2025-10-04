El Circ de Nadal de Girona girarà al voltant de Peter Pan sobre gel
L'esdeveniment se celebrarà del 26 de desembre al 4 de gener
El Gran Circ de Nadal de Girona ja ven entrades per l'edició d'aquest any. L'espectacle que impulsa cada any la Circus Arts Foundation que capitaneja Genís Matabosch, girarà al voltant de les aventures de Peter Pan. Ho farà, com sempre, en un xou sobre gel. L'esdeveniment se celebrarà del 26 de desembre al 4 de gener en una carpa blanca de grans dimensions ubicada a la zona de l'esplanada de la Copa de la Devesa. Hi haurà sessions cada dia excepte el 31 de desembre i l'1 de gener.
Les instal·lacions ocupen 1.650 metres quadrats i la carpa fa 42 metres de diàmetre. En total hi haurà setze representacions del Circ de Nadal dedicat a Peter Pan sobre gel.
Durant l'espectacle, està prevista l'actuació de 31 artistes internacionals i s'hi podrà veure la màgia del patinatge i del circ sobre gel amb 17 noves atraccions sobre una gran pista de glaç natural. Durant les actuacions hi haurà una orquestra en viu. Cada funció durarà aproximadament dues hores i inclourà un intermedi de quinze minuts. Es posaran 20.000 entrades a la venda.
El preu de les entrades oscil·la entre els 16 i els 50 euros. Aquesta darrera opció inclou crispetes i un pòster-programa. Tanmateix, es van fent ofertes promocionals que permet rebaixar el preu de l'entrada si s'adquireixen en determinats moments o llocs. Per exemple, per la Fira de Mostres. Els grups de més de catorze persones tenen cinc euros de descompte que s'aplica després de seleccionar el descompte grups després de seleccionar les butaques.
