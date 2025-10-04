Posen quatre denúncies durant l'estiu amb la nova ordenança de grups turístics a Girona
Totes les actes aixecades han estat per superar el límit permès dels grups
La Policia Municipal de Girona ha aixecat quatre actes des que va entrar en vigor la nova regulació de grups turístics a la ciutat a finals de maig. Tal com va informar l'Ajuntament de Girona al seu moment, es van fer unes primeres setmanes de campanya "pedagògica", semblant a la que es fer l'estiu de 2024 amb la campanya de bicicletes al Barri Vell. Fonts municipals confirmen que, ara, "el control es fa a través dels patrullatges diaris que es fan al Barri Vell en general".
La nova ordenança exposa que els grups guiats no poden sobrepassar el topall de 25 persones, més el guia. Els grups guiats escolars, però, poden ser de màxim trenta persones atès que aquesta és la "ratio màxima d’una classe amb dos acompanyants". A part, els guies tampoc poden utilitzar megàfons, altaveus i altres dispositius que elevin les explicacions, però sí que es poden fer servir radioguies.
Fins ara, les quatre denúncies que ha posat la Policia Municipal han estat per no complir amb el nombre de gent que fixa l'ordenança. En tot cas, el que fan els agents és "valorar si cal aixecar acta" si localitza algun grup que no compleix amb el que exposa l'ordenança. Posteriorment, ho fa arribar a l'Ajuntament, que és qui té l'última paraula de decidir si el que ha denunciat la policia acaba en sanció o no.
Sancions de fins a 300 euros
L'objectiu de tot plegat és millorar la convivència entre veïns i visitants, sobretot, al nucli antic de la ciutat. Per això, també s'ha fet una campanya informativa impulsada pel mateix Ajuntament per donar a conèixer el nou reglament. La difusió es fa a l’Oficina de Turisme, al Punt de Benvinguda, a l’Associació de Guies de Girona i en el baixador dels autocars turístics de La Copa. En aquest espai, s'ha col·locat un tòtem informatiu on s'indica les dues normes de l'ordenança.
En el tòtem també es remarca que "els incompliments de la normativa seran objecte de sanció". Dins l'ordenança de civilitat s'especifiquen tres tipus d'infraccions que deriven en multes de més o menys quantitat. Superar el límit de persones permeses en els grups guiats o que els guies portin altaveus o micròfons es considera una infracció greu, i això suposaria una sanció d'entre 151 i 300 euros.
La modificació dels articles 11, 27 i 32 de l’Ordenança municipal de civilitat de Girona, aprovada definitivament al Ple municipal del mes d’abril, exposa que en cas de no complir-la la sanció recauria a la persona encarregada d’organitzar la vista. També s'especifica que si el grup supera el límit establert, "la visita s’haurà d’aturar de forma immediata atès les molèsties tant d’accessibilitat com de sorolls, a veïns i vianants, que poden provocar al Barri Vell en ocupar-lo".
