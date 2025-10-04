Un segon militant impugna les primàries d'ERC a Girona
Considera que s'ha vulnerat "el principi d'imparcialitat" ja que el responsable d'invalidar un vot clau hauria fet públiques les seves preferències
Un segon militant d'Esquerra Republicana (ERC) Girona ha presentat un recurs per tal que es repeteixi l'assemblea local que va incloure les eleccions primàries per escollir l'alcaldable d'ERC per al 2027. Aquell dia, va acabar amb l'elecció de Marc Puigtió com a alcaldable republicà per només un vot de diferència i amb l'existència d'un vot que es va declarar nul.
El recurs del militant argumenta que es va "vulnerar" el "principi d'imparcialitat" de la mesa ja que el qui era el president, Josep Maria Aguirre, "va comentar a diverses persones que va avalar el candidat Marc Puigtió". L'eescrit recorda que és aquesta persona qui va prendre la decisió d'anul·lar el vot decisiu, que s'havia fet amb una enganxina al costat del nom del candidat que va acabar essent perdedor per un sol vot, Adam Manyé.
La Presidència
En l'al·legació s'hi pot llegir que "és públic i notori, i ho va comentar a diverses persones, que va avalar el candidat Marc Puigtió. Fins i tot en el marc d’una conversa per escrit via electrònica va enviar una comunicació en data 2 de setembre al candidat Manyé en què afirmava que no el podia avalar perquè ja havia avalat el candidat Puigtió."
Emn l'escrit del militant s'indica que a l’acta oficial de l’assemblea, "el vot considerat nul apareixia amb un adhesiu d’acreditació que cobria parcialment el nom del candidat Adam Manyé, mantenint-se visibles els cognoms, fet que permet identificar de manera clara la voluntat de l’elector."
També s'esmenta que "la pròpia mesa va reconèixer davant dels candidats i l’assemblea que la validesa o nul·litat d’aquest vot determinava si hi havia empat o no, i va informar expressament que corresponia a la Comissió de Garanties resoldre la qüestió mitjançant recurs". I deixa clar que "finalment, la decisió final sobre la nul·litat va correspondre a la Presidència com va dir ell mateix públicament davant de l’assemblea".
Resultat no definitiu
A banda d'aquest fet, el recurs indica que "la manca de publicitat, a més, d’una acta detallada del recompte, amb constància clara i motivada de les decisions relatives a la validesa o nul·litat dels vots, vulnera" el "principi transparència i de la confiança en el procediment" i impedeix l’exercici efectiu del control per part de la militància. En aquest cas, assenyala que la pròpia acta "reconeix que existeix un vot que es podria considerar nul i del qual depèn l’empat o no entre les dues candidatures, i que la mesa, tot i declarar-lo nul, va admetre que el resultat restava condicionat a la resolució de la Comissió de Garanties". A parer del militant, aquesta circumstància "posa de manifest que la decisió adoptada no estava degudament motivada ni podia ser considerada definitiva, generant una manca de seguretat jurídica i de confiança en el procediment electoral."
Un primer recurs
Fa uns dies, un altre militant va presentar un primer recurs tot i que basava el seu escrit en altres possibles irregularitats.
Aquest es basava en què tot el procés de primàries s'havia fet sense vetllar pel control de les acreditacions perquè no es va demanar la documentació identificativa personal dels votants ni un comprovant del seu domicili.
