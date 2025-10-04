Tradició i cultura s’uneixen en la Fira del Cistell de Salt
La mostra terra un any més al municipi saltenc, aquest any, dedicat a la cistelleria del mar i amb més de seixanta parades al Barri Vell, a part d’exposicions, tallers, espectacles o cercaviles
El do de fer cistells. Una tècnica que, com tots els oficis artesanals, es va perdent al llarg dels anys, però que durant un cap de setmana reneix a Salt amb la Fira Internacional del Cistell, que enguany arriba a la 27a edició. La tradició de la cistelleria, aquest any amb la del mar com a fil conductor, es deixa veure amb més de seixanta parades repartides entre la plaça de la Vila i altres racons del Barri Vell. Però la fira va més enllà que la mostra artesanal, i conflueix amb la cultura popular, amb diferents actes com la plantada de gegants i cavallets o la cercavila que es farà aquesta tarda.
També espectacles de dansa i música, com la Càpsula d’Estries que s’ha fet aquest migdia a l’antiga fàbrica de la Gassol. El que va ser antany un complex tèxtil va ser adquirit per l’Ajuntament fa tres anys i, tot i que encara no s’han definit els usos, des de 2023 ha acollit diferents activitats de la fira. Al llarg d’aquest cap de setmana, així, la Gassol serà el punt de trobada per fer diferents tallers relacionats amb la cistelleria, com els que es van fer ahir matí d’elaboració de canyissos i d’un mòbil penjant amb fibra vegetal.
I amb tot aquest aparador, saltencs i visitants han passejat per la fira amb un ambient pràcticament estival que encara convidava a sortir al carrer. Això, a diferència d’avui quan, segons les previsions, baixaran les temperatures, el cel estarà més tapat i podria caure algun ruixat. Potser per això la gent ha aprofitat més el primer per visitar la fira i ja des de primera hora del matí, quan s'ha dut a terme l’acte d’inauguració de la fira, s'ha deixat veure per les diferents parades o tallers que aplega aquest any la mostra.
Exposicions
A part, el públic pot visitar diferents exposicions, com ara l’anomenada «Nanses i pescadors» al centre de recursos de la gent gran i que és la principal de la fira. En aquesta mostra, es poden observar diverses nanses fetes amb la tècnica del teixit de malla triangular elaborades al litoral mediterrani dels Països Catalans. Una altra exposició és la dels 27 cartells de la fira, o també l’exposició de cistelleria a càrrec del col·lectiu francès L’Oseraie du Possible.
I és que amb els anys, a més, la fira s’ha consolidat amb mirada internacional. A part dels artesans de diferents indrets de Catalunya o Espanya, n’arriben de països europeus. És el cas, per exemple, de la francesa Laurent Ansart que va dur a terme el taller d’elaboració d’un mòbil penjant amb fibra vegetal o el que va fer el portuguès Nuno Alves d’escombres de blat de moro biodegradables.
"Consolidada i arrelada"
L’alcalde, Jordi Viñas, ha destacat en el seu discurs inaugural el rècord històric d’expositors d’aquesta edició, amb 62 parades, tot i que ha emfatitzat que “tenim una fira molt consolidada i arrelada, referent internacional entre els artesans del món cisteller, i més que voler seguir creixent, hem d’apostar per la qualitat dels participants de la Fira del Cistell”. En aquesta línia, l’alcalde ha volgut agrair “totes les entitats del poble implicades a la Fira, sense les quals tampoc seria possible oferir una àmplia oferta d’activitats per a tots els públics”.
Per la seva banda, el president de l’Associació Catalana de Cistellaires, Aleix Grifoll, ha remarcat el reclam que suposa la Fira del Cistell de Salt edició rere edició “per artesans d’arreu, com ho demostra que entre els expositors hi hagi persones vingudes d’Itàlia, França, Portugal, Suïssa, entre d’altres. Com a entitat, és un orgull mantenir aquesta fira monogràfica ben viva”. L’Associació de Veïns del Barri Vell també ha animat els visitants a passejar pel sector per descobrir les decoracions de balcons i patis, al voltant de la Fira, situada a la plaça de la Vila. Just després de la inauguració les Cuineres de Salt han portat tot un seguit de coques perquè els visitants i expositors fessin un mos per arrencar la jornada.
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Els Mossos d’Esquadra alerten de l'estafa del supermercat: Podria buidar-te el compte bancari
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Una motorista mor en un xoc frontal amb una furgoneta a la C-66 a Cornellà del Terri
- Apunta't aquests plans pel cap de setmana a les comarques gironines
- Defensa anuncia a Calonge la Jura de Bandera d'aquest any a Catalunya per a personal civil