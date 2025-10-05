Girona pagarà 84.000 euros a l’any a quatre tipus d’advocats externs i a un procurador
L’Ajuntament ja té 12 places destinades a assessors jurídics però ho justifica per «l’alta càrrega de treball» i perquè no només fan la defensa als jutjats sinó també estudien la legalitat de projectes i expedients
L’Ajuntament de Girona preveu tornar a externalitzar part de la defensa dels interessos municipals amb la contractació d’advocats i gabinets jurídics especialitzats segons diferents tipologies. Ja ho havia fet en el passat. El preu que ofereix l’Ajuntament per tot el conjunt és d’un màxim de 168.388,44 euros per dos anys tot i que el servei es podria prorrogar per dues anualitats més. Són més de 84.000 euros a l’any. No obstant, els interessats poden presentar-se per només un apartat concret i, possiblement rebaixaran el preu. L’Ajuntament busca la defensa lletrada en quatre àmbits: en l’ordre jurisdiccional del contenciós- administratiu, en el social, en el penal i en el civil. En un cinquè apartat, també busca un procurador.
Segons consta a la relació de llocs de Treball de l’Ajuntament de Girona per a l’any 2025, aprovada el 15 de setembre, hi ha dotze places reservades a assessors jurídics municipals. Deu dins de l’àrea de Promoció Econòmica i serveis Jurídics i els altres dos a l’àrea de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania. No vol dir però, que totes estiguin actualment ocupades. L’any passat, en una convocatòria, s’oferien dues places d’assessor jurídic per uns 67.100 euros bruts anuals cadascuna.
Per cada lot s’ha establert un preu diferent en funció de determinades consultes a experts i serveis similars. Pel que fa al lot del contenciós-administratiu el preu màxim serà de 70.180 euros; el lot social serà de 16.940 euros; el lot penal de 24.200 euros; el civil de 8.668,44 euros; i el de procuradors, 48.400 euros.
La justificació
La justificació de la necessitat de contractar defensa externa apareix en un informe on s’apunta a «l’alta càrrega de treball» a l’Assessoria Jurídica, un fet que s’indica, «s’ha convertit en quelcom habitual». En concret, es relata que hi ha un «elevat volum de feina de l’Assessoria Jurídica» i que «no respon a una circumstància excepcional limitada en el temps, sinó que és conseqüència del nivell de gestió i implicació en els assumptes que requereix el funcionament quotidià i ordinari de l’Ajuntament, l’escassetat de personal de formació jurídica en el sí de l’Ajuntament, i dels diferents canvis a nivell normatiu i de gestió que s’han anat produint en els últims anys.»
En el document es recorda que l’Ajuntament hi ha més de 1.000 treballadors entre funcionaris, laborals i eventuals, fet que pot «comportar també alguns litigis en matèria de recursos humans i personal.»
L’assessoria jurídica
A més a més, s’explica que, l’Ajuntament pot trobar-se immers en altres tipus de procediments litigiosos en altres àmbits, i principalment en els ordres judicials penal i civil. L’Assessoria Jurídica es va constituir l’any 2018 i, a més de tenir encomanada la defensa jurídica davant dels tribunals de les diferents Àrees que assessora, també dóna suport jurídic a les diverses àrees de l’Ajuntament, «atenent a diari a totes les consultes jurídiques plantejades, i informant jurídicament tots els expedients administratius que ho requereixen».
Tot i que són les diferents àrees, serveis i seccions municipals les que gestionen projectes o contractes, i tramiten els expedients, al no tenir en molts casos personal jurídic, «la gran majoria d’assumptes legals o d’interpretació de normes són estudiats per l’Assessoria Jurídica», que és l’encarregada de revisar i informar jurídicament sobre l’actuació administrativa de les diferents àrees.
Es recorda també que per la singularitat del treball que cadascuna de les àrees desenvolupa, «aquestes qüestions engloben àrees de coneixement del dret multidisciplinars i totalment dispars, amb un rang d’actuació que va des del Dret públic al Dret privat, i en un ordenament jurídic on en els últims anys han tingut lloc importants reformes legislatives que incideixen directament sobre el funcionament de l’Ajuntament».
D’altra banda, es fa necessària la contractació del servei de procuradors atès que cap membre de l’Assessoria jurídica ostenta aquesta especialització.
