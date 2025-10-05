Girona es posa la gorra contra el càncer infantil
Coincidint amb el primer aniversari de la inauguració de la nova seu d'Afanoc a la ciutat, l’associació ha celebrat una festa carregada de tallers, activitats i música
Joana Amat
La plaça Salvador Espriu s’ha omplert aquest matí de gorres grogues per sumar-se a la campanya «Posa’t la Gorra!» de suport als pacients de càncer infantil. Un any després de la posada en marxa de la seu de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya (Afanoc) a Girona, la ciutat ho ha celebrat en una festa protagonitzada per les gorres, que tenen un cost de 8€ i protagonitzen la jornada, ja que la pèrdua de cabell és un dels efectes secundaris dels tractaments que reben els pacients tractats de càncer. Amb aquest donatiu, la campanya recapta fons per mantenir l’atenció psicosocial i altres serveis que l’associació ofereix gratuïtament, així com donar a conèixer la realitat dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies.
A més de tallers organitzats pel Grup Retalls i activitats de pintacares i xapes per a tothom, la festa ha comptat amb diverses actuacions al llarg del matí. El tret de sortida l’ha donat la Colla Gegantera Fal·lera Gironina, que amb la seva ballada de gegants ha fet despertar a tothom. Seguidament, l’Escola de Dansa Maribel Bover ha dinamitzat una actuació en què han ballat i fet ballar tant grans com petits al ritme de la música. Al voltant de les dotze ha sigut el moment de viure el moment central i més emotiu de la festa: la lectura del manifest. Guillem i Oriol han donat a conèixer, amb les seves famílies, la seva experiència en patir càncer quan tenien 5 i 8 anys, respectivament. Les famílies han coincidit en l’agraïment profund a l’Afanoc i, en concret, al seu projecte de la Casa dels Xuklis.
La jornada, presentada per Albert Fort, cantant de l’Orquestra Di-Versiones, ha combinat la sensibilització sobre el càncer infantil amb la voluntat de recaptar fons per mantenir els seus serveis. Miguel Javaloy, president de l’associació, destaca la importància d’aquesta sensibilització: «Volem que quan una família es trobi un diagnòstic pugui tenir una referència i saber que pot rebre ajuda». La coordinadora de la seu d’Afanoc a Girona, Anna Giménez, coincideix amb el president i parla de la importància de la normalització del càncer infantil: «Fent una xerrada a una escola em van preguntar si el càncer es podia contagiar, hi ha molt tabú encara».
La recaptació de fons és fruit, sobretot, de la venda de les gorres de color groc dissenyades per l’il·lustrador Asis Percales. El dibuix que porten és una cara impactant d’un tigre, simbolitzant la força, el poder i el coratge dels pacients. Aquest complement es podia comprar prèviament o durant la festa a la mateixa plaça Salvador Espriu i ha estat el distintiu que permetia als assistents gaudir gratuïtament de totes les activitats programades.
La Casa dels Xuklis, una llar
A més a més, la campanya «Posa’t la Gorra» contribueix també al manteniment de La Casa dels Xuklis. Es tracta d’un recurs temporal per a les famílies que s’han de desplaçar als hospitals de referència de Barcelona perquè els seus fills i filles rebin tractament.
Àngel i Montse, pares d’en Guillem i testimonis que han compartit la seva experiència, han assegurat que conèixer aquest recurs en el seu moment «va ser llum». Mentre el tractament per curar el càncer durava, van trobar una segona llar:«No era només un lloc per viure, sinó un espai d’acollida, suport, tranquil·litat i, sobretot esperança», assegurava Montse. La Casa dels Xuklis funciona des del 2011 i suposa un recurs molt útil sobretot per a famílies que viuen lluny de l’àrea metropolitana de Barcelona i necessiten desplaçar-se sovint als hospitals.
Aquest primer «Posa’t la Gorra» celebrat a Girona ha acabat amb un espectacle carregat de música i alegria: el grup Rikus ha estat l’encarregat de fer cantar i ballar les persones que omplien la plaça Salvador Espriu, moltes amb les seves gorres, per tancar aquest diumenge pintat de groc.
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14
- Tu hi has nascut? Aquests son els 3 mesos en què neixen els nens més llestos, segons la ciència
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- Girona - València, en directe (2-1)
- La víctima mortal de l'accident de Cornellà era una noia de 16 anys que conduïa un ciclomotor