Desallotgen l'edifici ocupat del carrer Tomàs Mieres de Girona
La Policia Municipal amb suport dels Mossos fan sortir les persones que viuen de forma il·legal al polèmic immoble
Desallotjament de l'edifici ocupat del carrer Tomàs Mieres de Girona. Aquest matí, al voltant de dos quarts de vuit, la Policia Municipal de Girona, amb el suport dels Mossos d'Esquadra, han iniciat l'actuació en aquest polèmic immoble. L'operatiu té com a objectiu fer sortir els ocupes, que en els darrers temps s’ha convertit en focus de polèmica, especialment per les queixes dels veïns en relació amb problemes d’inseguretat, sorolls i baralles.
Diverses patrulles de la Policia Municipal i furgonetes dels Mossos d'Esquadra, amb unitats de l’ARRO i efectius de Seguretat Ciutadana, s’han desplaçat fins a la zona. Cap a dos quarts de nou del matí, ja havien sortit cinc persones de l’interior de l’edifici. Un cop desallotjat completament, es preveu escorcollar l’edifici i procedir al seu segellat per evitar noves ocupacions. D'altra banda, la policia també escorcolla els ocupes i les serves pertinences. Per exemple, se'ls veu mirant el què duen dins les maletes que han tret de dins l'edifici.
Molts veïns i ciutadans s’han acostat a observar el dispositiu policial. Alguns l’han rebut amb satisfacció, expressant que “ja era hora” que s’actués, mentre que d’altres han criticat els talls de trànsit i el caos circulatori generat, ja que diversos carrers de l’entorn han quedat tallats. L’edifici es troba molt a prop de les vies del tren.
Fa temps que l’Ajuntament de Girona, juntament amb la propietat de l’immoble, treballava per fer possible aquest desallotjament i obtenir els permisos necessaris per enderrocar l’edifici, que es troba fora del Pla General d’Ordenació Urbana per la seva proximitat a les infraestructures ferroviàries.
Precisament, el consistori ha informat poc després de les nou del matí que s'està duent a terme el dispositiu i que l'objectiu final és "tapiar la casa per a procedir en breu al seu enderroc, d’acord amb l'informe de l'Ajuntament sobre el seu mal estat".
Més presència policial
En les darreres setmanes, s’hi ha incrementat notablement la presència policial, amb vigilància activa les 24 hores per part dels Mossos d’Esquadra i la Policia Municipal. Aquesta mesura també s’ha estès a altres punts conflictius com l’edifici ocupat de la ronda Ferran Puig i el parc Central de Girona. L’objectiu de l’actuació policial és garantir la convivència i la seguretat a la ciutat.
Cal recordar que fa unes setmanes es va denunciar una violació ocorreguda fa un any en aquest mateix entorn de l’edifici ocupat. Segons ha pogut saber el Diari de Girona, l’agressió sexual hauria estat perpetrada per ocupes a una menor d’edat -d’uns 15 anys-, tot i que els presumptes autors no serien els actuals ocupants de l’immoble. Els Mossos d’Esquadra mantenen oberta una investigació sobre els fets.
