Detenen un lladre que va abordar una dona per l'esquena a Salt i li va robar el mòbil després de donar-li un cop al cap
Els Mossos d'Esquadra el van poder localitzar amagat a la sala de comptadors d'un bloc proper
Els Mossos d'Esquadra han detingut un lladre que va abordar una dona per l'esquena a Salt i li va robar el mòbil després de donar-li un cop al cap. El robatori va tenir lloc aquest dissabte cap a dos quarts d'onze del matí al carrer Francesc Macià.
Després de rebre l'alerta, els mossos de la comissaria de Salt van començar a buscar el lladre, que havia fugit a peu. Gràcies a la col·laboració ciutadana, el van localitzar amagat a la sala de comptadors d'un edifici situat en un carrer proper al del robatori. Quan el van escorcollar, al damunt li van localitzar la carcassa del mòbil que s'havia endut. La policia va detenir el lladre, un jove de 21 anys amb antecedents, per un delicte de robatori amb violència i intimidació.
