La Fira del Cistell de Salt tanca amb més de 5.000 visitants a les mostres expositives
La jornada de diumenge és més multitudinària i compta amb activitats parel·leles com la jornada castellera o la trobada de corals
La 27a edició de la Fira del Cistell de Salt ha repetit l’èxit de les darreres edicions i al final de la jornada d'aquest diumenge les mostres expositives han tornat a superar els més de 5.000 visitants, com ja havia passat en les edicions passades. Així ho fa estimar amb les dades de recompte que es fan a cada espai expositiu de la Fira del Cistell de Salt, on es desprèn que a l’espai de la Gassol que ha acollit la mostra de les peces del 15è Certamen de Cistelleria Internacional Roser Albó (CICRA), així com l’exposició de cartells de les27 edicions i la mostra fotogràfica de “Les mans i el cos de l’ofici”, havia rebut més de 3.100 visitants fins aquest diumenge a les tres de la tarda, una xifra similar a les que es van donar l’any passat quan amb el recomp-te final es van superar els 5.000 visitants.
L’exposició de cistelleria del mar situada al Centre de Recursos de la Gent Gran titulada “Nances i pescadors” havia rebut més de 1.100 visitants fins a primera hora de la tarda, mentre que l’espai del Mas Llorens, de l’Espai Municipal de Belles Arts (EMBA), havia captivat a uns 2.100 visitants a la Fira del Cistell amb el recompte oficial.
En aquest sentit, la regidora de Desenvolupament Local de l’Ajuntament de Salt, Núria Heras Colomer, fa un gran balanç de la 27a edició de la Fira del Cistell “perquè som un destí consolidat durant el cap de setmana de la fira i, en especial, vull agrair la col·laboració de les entitats de Salt que participen amb activitats diverses durant aquests dos dies, una manera de mostrar la cultura popular de Salt i de la cultura catalana i una manera més d’atraure els visitants cap a aquesta fira monogràfica del món de la cistelleria.” Heras també posar en relleu “la bona acollida de la jornada tècnica de divendres amb la cistelleria de mar com a protagonista i la presentació del col·lectiu L’Oserie du Possible”. Aquest mateix col·lectiu ha estat l’encarregat d’elaborar la peça gegant d’aquesta edició, una ‘Mà que connecta’ que els artesans han anat elaborant en directe al mig de la plaça de la Vila i durant les dues jornades de la Fira del Cistell.
En la mateixa línia, el president de l’Associació Catalana de Cistellaires, Aleix Grifoll, també feia una bona valoració del cap de setmana de la Fira del Cistell i posava en relleu que “la trobada a Salt és una referència en el calendari del món cisteller, per això, entre les més de 60 parades tenim artesans de Catalunya, de la resta de l’Estat, d’Anglaterra, França, Itàlia, Polònia, Dinamarca o Portugal, entre altres”.
15a edició dels Premis CICRA
Ahir a la tarda es van fer entrega de la 15a edició dels premis del Certamen Internacional de Cistelleria Roser Albó (CICRA) que com és habitual va premiar una peça tradicional i una peça creativo-artística. El premi a la peça tradicional va ser per François Desplanches amb la seva proposta de cistella rodona sobre arcs, una peça feta amb castanyer dolç, salze porpra que ha trobat la inspiració en els trenats geomètrics dels models irlandesos i gal·lesos i compta amb un diàmetre de 58 centímetres. Pel que fa a la peça creativo-artística es va reconèixer a Ronte Alonso Pereta, amb la proposta d’un bol d’arrel de pi, esport i fil bramant de cànem. En l’acte d’entrega de premis també es va desvel·lar quin comerç ha estat el guanyador del concurs d’aparadors que enguany s’ha endut la Farmàcia Jubero per la seva proposta amb fibres naturals i que l’ha fet valedora dels 300 euros de premi del concurs.
Activitats paral·leles
Una de les característiques d’aquesta fira monogràfica del món cisteller és la gran quantitat d’activitats de cultura popular i espectacles que acompanyen la fira i mantenen el seu poder d’atracció. Així ho van demostrar activitats com la plantada de gegants d’ahir a la tarda que va tenir un gran seguici de famílies per veure les evolucions de les colles geganteres participants, començant per la colla amfitriona dels Amics dels Gegants de Salt i seguit per les colles d’Alaior (Menorca), Cervelló, la Caixa de Trons de Girona i Vallbona. Els cavallets de l’associació Kinbédeball es van sumar a la cercavila fins a l’antic complex de la Gassol, on acompanyats amb l’Aulatradi es va poder veure la representació del Ball de la Mifegínia, que va ser seguit per un nombreós públic.
També durant la jornada es van poder veure diversos espectacles, com la Càpsula Estries que es va poder veure al migdia a la Gassol i el Salt en Dansa que es va representar a mitja tarda a la plaça Sant Jaume. Avui diumenge les activitats paral·leles han tingut com plats forts la jornada castellera on els Marrecs han rebut les colles geganteres de la Vila de Gràcia i els castellers de Figueres. A la tarda i com ja és tradició, la Trobada de Corals a l’església de Sant Cugat ha encaminat la Fira del Cistell cap al seu tancament. La coral saltenca Tribana ha ofert el seu repertori i l’han acompanyat la Coral Puig Vocalis de Banyoles i Music’Art Cor de Valldoreix.
