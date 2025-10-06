La Girocòmic tindrà per primera vegada una carpa exterior
La fira del còmic, el manga i l’entreteniment se celebra aquest cap de setmana a la Fira de Girona i reconeixarà la trajectòria del dibuixant Jorge Fornés
La Girocòmic celebra aquest cap de setmana, 11 i 12 d’octubre, el seu desè aniversari a la Fira de Girona. Per commemorar-ho, la fira amplia la seva superfície amb una nova carpa exterior amb escenari, que acollirà actuacions musicals, de ball i exhibicions, i permetrà més espai per a xerrades i ponències dins la nau principal.
L’escenari exterior s’estrenarà amb l’actuació de Víctor Mame, teclista de Doctor Prats, que dissabte a les dotze del migdia interpretarà versions per a piano d’anime, videojocs i bandes sonores. La fira oferirà també tallers, signatures, conferències, exposicions, videojocs, zona gastronòmica i una nova K-Pop Dance Contest que premiarà els millors ballarins d’aquest estil coreà.
Com cada any, la Girocòmic reconeixerà la trajectòria d’un autor destacat. El premi d’aquesta edició serà pel dibuixant vilanoví Jorge Fornés, que treballa per a DC des del 2014 i ha il·lustrat personatges com Batman, Wolverine, X-Men o Daredevil. El guardó se li lliurarà diumenge a les 13:30 hores a l’escenari principal.
Una cinquantena de convidats
Entre els més de 50 convidats destaquen noms com Agustina Guerrero, Laia López, Keko, Ramon Rosanas, Marina Velasco, Judit Mallol, Oriol Garcia Quera i Toni Galmés. Hi haurà conferències per a tots els públics, i en destaquen tres que reflecteixen moments vitals per a tres generacions d’aficionats: La llegenda de Bola de Drac (diumenge 12 a les 10.30 h), Generació 3XL (dissabte 11 a les 12.00 h) i Generació One Piece: el somni d’un pirata (dissabte 11 a les 15.30 h).
També s’hi podrà visitar una exposició sobre la trajectòria de Jan, autor de Súperlópez, que no només se centrarà en aquest icònic personatge sinó que també repassarà el seu personatge medieval primerenc Don Talarico i el seu pas per la revista Pulgarcito. En la mateixa línia, dissabte 11 a les 10.35 h hi haurà la conferència El llegat de Francisco Ibáñez: el mestre de la historieta, a càrrec de Jordi Canyissà, dibuixant i periodista especialitzat en còmic.
La fira, que obrirà de 10.00 a 20.00 h, inclourà també una nova edició de la Girocòmic Nit, dissabte de 20.00 a 23.00 h, amb actuacions de Risin Star, Aktion Dance, Núria DBK i una Random Play Dance. El cartell d’aquesta edició és obra de la gironina Cristina Parra Moiseeva, seguint el compromís de la fira de donar protagonisme a artistes locals.
- Aquest és el nom de moda a Catalunya que gairebé no s’escolta a Espanya
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Junqueras no és Puigdemont
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Una dona de 65 anys denuncia que encara no es pot jubilar: 'Vaig començar a treballar amb 14