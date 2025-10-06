Girona impulsa una campanya per viure les Fires en català
Es difondrà del 6 d’octubre al 3 de novembre en diferents espais de la ciutat a través de banderoles, cartells i anuncis i mostrarà figures de l’imaginari col·lectiu gironí
L’Ajuntament de Girona ha impulsat la campanya “Portem la llengua a Fires” amb l’objectiu d’incentivar l’ús de la llengua catalana en totes les activitats que s’organitzen amb motiu de la festa major de la ciutat, que tindrà lloc del 24 d’octubre al 2 novembre.
Aquesta iniciativa està adreçada a tota la ciutadania de Girona i dels municipis del voltant i vol impulsar l’ús del català utilitzant figures de l’imaginari col·lectiu de les Fires de Sant Narcís. Concretament, s’ha escollit un Diable de l’Onyar, l’Àliga de Girona, una atracció de fira en forma de bucle i una barraca de la Copa. Amb els eslògans “Portem la llengua a fires” i “Portem la llengua a barraques”, aquestes imatges volen evocar tant les tradicions com els espais més representatius de les Fires, la cultura popular i l’oci nocturn.
“Amb aquesta campanya volem que el català sigui present en tots els espais de les Fires, des dels actes més tradicionals fins a les barraques i les zones d’oci. La llengua és una part essencial de la nostra identitat i també ha de formar part de la manera com vivim, celebrem i compartim la festa. Volem arribar sobretot als joves, perquè sentin el català com una llengua natural i viva, també quan gaudeixen de l’oci i de les nits de Fires”, ha remarcat la tinenta d’alcaldia i regidora de Llengua Catalana, Núria Riquelme Zurita.
La campanya estarà activa del 6 d’octubre al 3 de novembre i es difondrà en diversos suports. El més visible seran les banderoles que es penjaran en els carrers de la ciutat, especialment en punts pròxims a les Fires i als llocs de més afluència de gent com el parc Central de Rafael Masó i Valentí i l’avinguda de Lluís Pericot. També hi haurà cartells a les cartelleres municipals i als equipaments públics i es difondran anuncis en diferents mitjans i a través de les xarxes socials.
Amb aquesta acció, Girona referma el seu compromís per fomentar l’ús social del català en els espais de convivència, cultura i lleure, posant la llengua al centre de la festa més important de la ciutat. Alhora, la campanya acompanya i complementa la nova imatge i marca de les Fires de Sant Narcís, presentada l’1 de setembre, que té com a objectiu de créixer el sentiment de pertinença local i augmentar la participació dels veïns i veïnes del municipi en la celebració.
