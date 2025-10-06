Girona tala arbres morts en una vintena d'indrets de la ciutat
L'Ajuntament realitza l'actuació després d’una inspecció tècnica i per tal d’evitar riscos
L’Ajuntament de Girona ha començat a talar diferents arbres de la ciutat que estan morts o que presenten podridures importants. Aquesta actuació s’està portant a terme per evitar riscos arran de les conclusions d’una de les inspeccions tècniques periòdiques que es fan per valorar l’estat dels arbres plantats en els diferents barris.
Aquestes tales s’estan fent o es faran els pròxims dies en una vintena d’emplaçaments de Girona com el passeig d’Olot, el passeig del General Mendoza, la plaça de Santa Eugènia, la plaça de l’U d’Octubre del 2017 o el carrer d’Oviedo, entre altres. Concretament, es tallen freixes, pollancres, acers, til·lers, magnòlies, ginkgos i liquidàmbars.
Les podes serveixen per acompanyar la formació de l’arbre, per retirar les branques mortes i les perilloses, per facilitar el pas de vehicles o vianants, per destapar enllumenat, senyals viaris, semàfors o línies elèctriques i per evitar danys a edificis o via pública. En alguns d’aquestes casos, i en particular amb la mort o podridura dels arbres, es procedeix a la tala.
Des de l’Ajuntament, es cuida l’arbrat de la ciutat perquè aporta grans beneficis en el medi urbà i són fonts de benestar i salut per a les persones. Els arbres contribueixen a l’estalvi energètic a les llars, proporcionen ombra i redueixen la temperatura de carrers i façanes, esmorteeixen el soroll generat per l’activitat urbana, milloren la qualitat de l’aire, capten el carboni de les emissions de CO2 i retenen les partícules en suspensió, embelleixen l’entorn urbà i incrementen la biodiversitat.
