L’Oktoberfest Girona tanca amb més de 15.000 visitants
Aquesta segona edició s'ha allargat durant sis dies i s'ha pogut degustar la cerveseria alemanya
L’Oktoberfest de Girona, que s'ha celebrat els dos últims caps de setmana al Palau de Fires, ha tancat amb gran èxit la seva segona edició, i amb més de 15.000 visitants. L’esdeveniment, que ha tingut lloc del 25 al 27 de setembre i del 2 al 4 d’octubre, ha ofert una experiència inspirada en l’autèntic ambient bavarès de Múnic, amb una combinació de música, gastronomia 100% alemanya, cervesa, actuacions de música en directe, atraccions i activitats per a tots els públics.
El recinte ha comptat amb una àmplia zona de terrassa exterior amb foodtrucks que han ofert opcions per a celíacs i vegans, reforçant el caràcter inclusiu i familiar de l’esdeveniment. L’accés ha estat gratuït, amb la possibilitat de reservar taules a partir de 2 euros, una fórmula que ha tingut molt bona acollida. L’Oktoberfes ha viscut jornades molt concorregudes, especialment els dijous, amb un ambient marcadament universitari i jove, i els dissabtes, amb una afluència familiar durant la tarda i un ambient festiu a la nit.
L’organització valora molt positivament aquesta segona edició, que consolida l’Oktoberfest Girona com una "cita de referència no només per la ciutat, sinó també per tota la comarca gironina, contribuint a dinamitzar l’activitat festiva, gastronòmica i cultural del territori". Amb aquesta proposta, Girona "s’afegeix al mapa de les grans ciutats que celebren el seu propi Oktoberfest", com Barcelona, Madrid o València.
