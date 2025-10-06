Una moció sobre Palestina a Girona que, de moment, no ha signat Junts
Es condemna el "genocidi" i l'atac a la Flotilla i des de la formació apunten que volen presentar esmenes i recorden que "no signar-la no vol dir no votar-hi a favor"
Els principals grups municipals de l'Ajuntament de Girona han pactat el text d'una moció on es condemna "el genocidi" contra la població de Palestina i es rebutja a l'atac a la Flotilla, però, de moment, Junts no s'hi ha afegit. El document està signat pels portaveus de Guanyem i ERC, Sílvia Aliu i Quim Ayats, actualment al govern i el portaveu adjunt del PSC, Maxi Fuentes. En el text, que s'hauria de votar en el ple ordinari del dilluns vinent, s'hi pot llegir que "l'Ajuntament de Girona condemna l’atac a la Flotilla Global Sumud i reitera el compromís del municipi de Girona amb la justícia global, la dignitat humana i la solidaritat internacionalista."
També s'hi exposa que "l'Ajuntament de Girona reafirma de nou el posicionament aprovat també per majoria en el Consell Municipal de Solidaritat i Cooperació on, entre altres qüestions, es denuncia el genocidi contra la població palestina, es rebutja la impunitat amb què actua l’Estat d’Israel i es reclama l’aplicació efectiva del dret internacional, incloent-hi la Quarta Convenció de Ginebra, les resolucions de les Nacions Unides i les investigacions obertes pel Tribunal Penal Internacional i la Cort Internacional de Justícia."
Preguntats sobre l'assumpte, fonts municipals de Junts assenyalen que el document no està tancat i que tenen previst presentar-hi "esmenes" a tenor del Pla de Pau. "És un tema en què l’actualitat està en constant evolució i volem veure com es desenvolupa en les properes hores", indiquen. A més a més, remarquen que "no signar-la -ara mateix-no vol dir no votar-hi a favor -quan sigui el moment-". "Simplement creiem que cal veure com es desenvolupen els esdeveniments", aclareixen.
