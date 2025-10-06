Salt licita per segon cop el nou pavelló i el preu s’encareix 400.000 euros
El primer intent va quedar desert i ara ha sortit a concurs públic per 3,2 milions
Les instal·lacions es construiran en dues fases i s’ubicaran a la zona esportiva on hi ha el pavelló municipal o el camp de futbol
L’Ajuntament de Salt ha tret a licitació la construcció del nou pavelló polivalent que se situarà a la zona esportiva municipal, a tocar d’on ja hi ha ara el pavelló municipal d’esports, un altre pavelló de gimnàstica artística o el camp de futbol municipal El Pla. De fet, és la segona vegada que l’Ajuntament treu a licitació aquest contracte. Ho va fer per primer cop el juny, però el contracte va quedar desert, i ara s’ha encarit el preu de sortida més de 400.000 euros, enfilant-se fins als 3.290.801,47.
Quan es va treure el juny el concurs públic hi va haver una empresa que es va presentar. La proposta d’Ecosta Construccions S.L., però, «presentava defectes» en la documentació que va presentar i se li va requerir «l’esmena de la documentació». Tanmateix, no va complir «adequadament el requeriment d’esmena sol·licitat». En aquell moment, el preu de sortida va ser de 2.871.080,79 euros.
D’aquesta manera, el procés perquè el nou pavelló polivalent sigui una realitat s’endarrereix tres mesos. La voluntat del consistori, quan es va aprovar el projecte bàsic i executiu a finals de l’any passat, era que les obres poguessin començar aquest 2025. Les empreses es podien presentar al concurs públic fins al passat dilluns i, si no queda desert, s’hauria d’esperar a l’adjudicació del contracte, per la qual cosa, la construcció encara podria començar en els últims mesos de l’any.
Dues fases
Les obres estan dividides en dues fases, cadascuna amb un any de durada. La primera consistirà en la construcció de la pista i la coberta, i la segona fase inclourà els vestidors, les grades i altres elements annexos. El pavelló tindrà una superfície construïda de 2.209,80 metres quadrats, amb una pista de bàsquet principal. A més, hi haurà dues pistes de minibàsquet, una pista de voleibol i dues pistes de bàdminton.
A part, l’equipament comptarà amb dues zones de vestidors. També de les graderies, tant en la planta d’accés com en la primera planta. Es preveu que en el primer espai, adjacent al vestíbul, compti amb 54 seients, mentre en la primera planta n’hi hauria 271. D’aquesta manera, el pavelló tindrà 325 seients. Finalment, hi haurà espais complementaris com la recepció, la infermeria, magatzems o despatxos.
Necessitats d’espais esportius
El plec de prescripcions tècniques del contracte indica que hi ha un «gran nombre d’usuaris i entitats esportives que fan ús dels equipaments esportius» que es troben el municipi. Això fa que, aquests, es trobin «al límit de les seves capacitats». És per això que a l’Ajuntament «li interessa incrementar el nombre d’equipaments esportius» amb la construcció d’aquest nou pavelló.
La idea inicial era només realitzar la fase 1. És a dir, la construcció de la pista pròpiament dita juntament amb la coberta. Després es va incloure la fase 2, en la qual entraven dins del projecte espais com els vestidors i les oficines.
