Un tràiler s’accidenta a Llorà i escampa ampolles de vidre per la via
L'accident ha obligat a tallar el pas per aquesta via
Un tràiler s’ha accidentat aquest dimarts al matí a Llorà i ha escampat ampolles de vidre a la calçada. El succés ha tingut lloc cap a tres quarts de deu del matí a la carretera GI-531, al seu pas per aquest nucli de Sant Martí de Llémena.
El vehicle ha sortit parcialment en una corba. Tot i que no ha bolcat, ha perdut part de la càrrega: ampolles d’aigua envasades en vidre, que han quedat escampades per la via.
Fins al lloc dels fets s’hi han desplaçat efectius dels Mossos d’Esquadra de Trànsit, el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i els Bombers de la Generalitat. Aquests últims s’han encarregat de netejar la calçada, que havia quedat plena de restes de vidre.
Afortunadament, el conductor no ha resultat ferit. L'accident ha obligat a tallar el pas per aquesta via.
No és el primer cop que es produeix un accident amb camions en aquest zona de la GI-531, una carretera que connecta la Vall de Llémena amb Sant Aniol de Finestres.
