Un xoc entre un camió i una moto causa retencions a la C-65 a Llagostera
L'accident ha obligat a tallar la via durant gairebé una hora
Un accident de trànsit ha obligat aquest dimarts a tallar la circulació a la carretera C-65 a l'altura de Llagostera.
El sinistre ha tingut lloc cap a dos quarts de deu del matí, al quilòmetre 8,1 de la via, concretament a la pujada d'Alou i en sentit Cassà de la Selva, informa el Servei Català de Trànsit.
A la zona hi ha ntreballat els serveis d'emergència: els Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra de Trànsit.
L’accident ha consistit en una col·lisió entre un camió i una motocicleta. Com a conseqüència del xoc, el motorista ha resultat ferit de poca gravetat. El SEM ha desplaçat dues ambulàncies a l'accident i una d'elles l'ha evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona.
La carretera ha estat tallada durant gairebé una hora i, un cop reoberta, la circulació ha continuat lenta ja que s'ha tallat un dels carrils i s’hi han format cues que han arribat als dos quilòmetres.
