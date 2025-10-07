Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Un xoc entre un camió i una moto causa retencions a la C-65 a Llagostera

L'accident ha obligat a tallar la via durant gairebé una hora

La moto implicada en l'accident de Llagostera.

La moto implicada en l'accident de Llagostera. / Captura de vídeo / anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Eva Batlle

Llagostera

Un accident de trànsit ha obligat aquest dimarts a tallar la circulació a la carretera C-65 a l'altura de Llagostera.

El sinistre ha tingut lloc cap a dos quarts de deu del matí, al quilòmetre 8,1 de la via, concretament a la pujada d'Alou i en sentit Cassà de la Selva, informa el Servei Català de Trànsit.

A la zona hi ha ntreballat els serveis d'emergència: els Bombers de la Generalitat, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra de Trànsit.

L’accident ha consistit en una col·lisió entre un camió i una motocicleta. Com a conseqüència del xoc, el motorista ha resultat ferit de poca gravetat. El SEM ha desplaçat dues ambulàncies a l'accident i una d'elles l'ha evacuat a l'hospital Josep Trueta de Girona.

La carretera ha estat tallada durant gairebé una hora i, un cop reoberta, la circulació ha continuat lenta ja que s'ha tallat un dels carrils i s’hi han format cues que han arribat als dos quilòmetres.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents