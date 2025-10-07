El catedràtic de Física de la UdG Josep Calbó anuncia que es presentarà a les eleccions al rectorat
Destaca que és moment "d'obrir una nova etapa" perquè la universitat sigui "motor de transformació"
El catedràtic de Física, professor i investigador de la Universitat de Girona (UdG) Josep Calbó ha anunciat que es presentarà a les eleccions al rectorat. Els comicis, que s'han de fer cap a finals d'any, hauran d'escollir el relleu de Quim Salvi, que esgota el segon mandat al capdavant de la universitat. En un vídeo difós per xarxes, Calbó destaca que vol "liderar" una UdG que sigui "motor de transformació, connectada amb el territori i atenta a les necessitats de la comunitat universitària". El catedràtic subratlla que vol una universitat "referent en docència, recerca, transferència del coneixement i innovació, compromesa amb la igualtat d'oportunitats i coneguda i reconeguda arreu del món". "És moment d'obrir una nova etapa", assegura.
Josep Calbó (Barcelona, 1965) és llicenciat en Ciències Físiques per la UB (1988) i doctor en Ciències per la UPC (1993). Ha estat investigador post-doctoral a l'Institut de Tecnologia de Massachussets (MIT, USA), i investigador visitant en altres institucions dels Estats Units (PNNL, NOAA), Austràlia (USQ), Nova Zelanda (NIWA) i Rússia (HydroMET).
És professor Catedràtic d'Universitat del Departament de Física de la Universitat de Girona. Ha estat director de l'Institut de Medi Ambient de la UdG (2000-2003), i ha dirigit el programa de doctorat i el màster en Medi Ambient. També ha exercit els càrrecs de Vicerector de Recerca i Transferència (2008-2013) i de Vicerector de Projectes Estratègics i Internacionalització (2018-2025).
Forma part del Grup de Física Ambiental, i centra la seva recerca en la radiació a l'atmosfera, i les interaccions entre radiació, nuvolositat, i aerosols, en el marc de la problemàtica actual del canvi climàtic. També té interès en les fonts d'energia renovable (eòlica, solar) i en la regionalització de les projeccions climàtiques.
Ha estat investigador en uns 20 projectes -dels quals n'ha dirigit deu- i ha publicat més de 60 articles en revistes científiques. Fa més de 25 anys que és professor universitari, i ha participat tant en cursos de doctorat i de màster tant a la mateixa UdG com a la UB i a la UPF.
És membre del Grup d'Experts en Canvi Climàtic a Catalunya, president del Consell Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya, i membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans, a la Secció de Ciències i Tecnologia. Ha estat director de la revista Tethys, revista de meteorologia i climatologia de la Mediterrània (2014-2024) i membre de la Comissió Específica d'Avaluació en l'àmbit de Ciències, d'AQU Catalunya (2015-2018).
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana