Arriba la Catosfera 2025: tres dies per viure la Internet catalana a Girona
L’esdeveniment celebra la seva 18a edició els dies 16, 17 i 18 d’octubre plena denovetats digitals i activitatsper a tothom
De la ciberseguretat al periodisme i l’humor: tallers i xerrades amb Josep Cuní, Marc Sarrats, Alba Segarra i Jordi Borràs
Redacció
La ciutat de Girona esdevindrà de nou el gran punt de trobada de la Internet catalana amb la 18a celebració de la Catosfera (16, 17 i 18 d’octubre), el cicle de debats, tallers i xerrades que cada any reuneix els sectors més actius i emprenedors de l’àmbit digital i comunicatiu. L’esdeveniment, organitzat per l’Associació Catosfera té com a objectiu convertir la ciutat en la capital digital de Catalunya durant tres dies.
El programa d’enguany s’adreça a tots els públics i combina activitats de divulgació, formació i reflexió sobre les últimes tendències digitals i tecnològiques. Entre les propostes hi ha activitats pràctiques i vivencials, com el taller de ciberseguretat per aprendre a detectar i evitar que t’estafin a través del mòbil, o el taller a càrrec del fotoperiodista Jordi Borràs per aprendre a treure partit de la càmera del mòbil. I també altres formats, com el col·loqui ‘Olfacte i ofici: una conversa amb Josep Cuní’, on el periodista serà entrevistat per Magda Gregori, directora de La Mira.
La programació també inclou la xerrada ‘El català dona clics’, una conversa entre el còmic i humorista Marc Sarrats i el músic Arnau Tordera, moderada per la còmica i comunicadora Alba Segarra, que reflexionarà sobre la vitalitat i les oportunitats del català a l’entorn digital.
SEO Day
A més, el dissabte 18 de 9 h a 14 h se celebrarà el SEO Day Girona 2025, una jornada organitzada per SEOgirona amb la col·laboració de Dobleseo, que reunirà professionals i especialistes en màrqueting digital i posicionament web en un seguit de ponències adreçades a un públic expert.
Totes les activitats tindran lloc a l’auditori de l’Espai Fundació La Caixa de Girona i l’accés serà lliure i gratuït.
“La Catosfera s’ha consolidat com el punt de trobada anual de la Internet catalana. És un espai per aprendre, debatre i inspirar-se, obert a tothom, i que posa Girona al centre de les reflexions digitals i comunicatives del país”, explica Joan Camp, director de l’Associació Catosfera.
