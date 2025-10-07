Els contenidors d'escombraries d'un festival de música porten 15 dies abandonats al Barri Vell de Girona
L'esdeveniment es va celebrar als Jardins dels Alemanys el 19 i 20 de setembre
Veïns del Barri Vell de Girona han denunciat que els contenidors que es van fer servir pel festival de música Onirik porten més de quinze dies abandonats a la via pública. L'esdeveniment es va celebrar el 19 i el 20 de setembre als Jardins dels Alemanys, un espai bucòlic on els assistents podien dipositar les deixalles en els diferents contenidors marrons que hi havia distribuïts a l'espai a tocar de la muralla i el campus universitari. Cadascun tenia marcada quina fracció li corresponia, tot i que el marró sol atribuir-se a la fracció orgànica.
El festival va acabar i tots els contenidors van acabar amuntegats a la portada d'entrada dels Jardins. Molts dels recipients tenen deixalles al seu interior.
L'esdeveniment comptava amb diferents estils de música que consideren que "estan fora dels circuits més comercials", a més d'artistes plàstics, parades de menjar i beure local.
Fonts de l'Ajuntament de Girona han assenyalat que la tasca de retirada corresponia a l'empresa de neteja, Girona + Neta, i que si no s'han retirat ja, ho faran ben aviat. Veïns de la zona confirmen que aquest dimarts 7 d'octubre a la tarda, els contenidors seguien a la porta dels Jardins.
