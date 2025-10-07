Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els contenidors d'escombraries d'un festival de música porten 15 dies abandonats al Barri Vell de Girona

L'esdeveniment es va celebrar als Jardins dels Alemanys el 19 i 20 de setembre

Els contenidors a la porta d'entrada de l'espai bucòlic dels Jardins dels Alemanys.

Els contenidors a la porta d'entrada de l'espai bucòlic dels Jardins dels Alemanys. / DdG

Tapi Carreras

Tapi Carreras

Girona

Veïns del Barri Vell de Girona han denunciat que els contenidors que es van fer servir pel festival de música Onirik porten més de quinze dies abandonats a la via pública. L'esdeveniment es va celebrar el 19 i el 20 de setembre als Jardins dels Alemanys, un espai bucòlic on els assistents podien dipositar les deixalles en els diferents contenidors marrons que hi havia distribuïts a l'espai a tocar de la muralla i el campus universitari. Cadascun tenia marcada quina fracció li corresponia, tot i que el marró sol atribuir-se a la fracció orgànica.

El festival va acabar i tots els contenidors van acabar amuntegats a la portada d'entrada dels Jardins. Molts dels recipients tenen deixalles al seu interior.

Deixalles a l'interior dels contenidors apilonats.

Deixalles a l'interior dels contenidors apilonats. / DdG

L'esdeveniment comptava amb diferents estils de música que consideren que "estan fora dels circuits més comercials", a més d'artistes plàstics, parades de menjar i beure local.

Fonts de l'Ajuntament de Girona han assenyalat que la tasca de retirada corresponia a l'empresa de neteja, Girona + Neta, i que si no s'han retirat ja, ho faran ben aviat. Veïns de la zona confirmen que aquest dimarts 7 d'octubre a la tarda, els contenidors seguien a la porta dels Jardins.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
  2. Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
  3. Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
  4. L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
  5. Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
  6. Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
  7. Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
  8. Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana

Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026

Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026

Pagesos propers al focus de Dermatosi reclamen aturar el sacrifici d'animals: "La feina de generacions penja d'un fil"

Pagesos propers al focus de Dermatosi reclamen aturar el sacrifici d'animals: "La feina de generacions penja d'un fil"

El Programa d’Activitat Física de Dipsalut triplica la participació en quatre anys

El Programa d’Activitat Física de Dipsalut triplica la participació en quatre anys

Els contenidors d'escombraries d'un festival de música porten 15 dies abandonats al Barri Vell de Girona

Els contenidors d'escombraries d'un festival de música porten 15 dies abandonats al Barri Vell de Girona

Torroella de Montgrí i l'Estartit presenten el seu model de turisme sostenible i regeneratiu a Montpeller

Torroella de Montgrí i l'Estartit presenten el seu model de turisme sostenible i regeneratiu a Montpeller

Caricatures contra l’horror: el MNAC rescata Mario Armengol, el ninotaire que va desafiar Hitler

Caricatures contra l’horror: el MNAC rescata Mario Armengol, el ninotaire que va desafiar Hitler

La Generalitat estudia com accelerar el desdoblament de l’R3 de Rodalies

La Generalitat estudia com accelerar el desdoblament de l’R3 de Rodalies

Lloret acull una trobada amb 140 professionals del sector del turisme de reunions i esdeveniments

Lloret acull una trobada amb 140 professionals del sector del turisme de reunions i esdeveniments
Tracking Pixel Contents