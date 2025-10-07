Endesa millora el servei de la xarxa elèctrica de cinc barris de Girona
S’ha actuat al Mercadal, a Carme-Vista Alegre, a la Devesa, a Pla de Palau-Santa Pau i a Pedret amb una inversió de 362.000 euros
Endesa està enllestint els treballs de reforma tecnològica de part de la xarxa elèctrica de mitjana tensió de cinc barris de Girona amb l’objectiu d’incrementar la qualitat i la continuïtat del subministrament a gairebé 11.000 clients. Les obres han suposat una inversió de 362.000 euros, aportats íntegrament per la companyia. Les actuacions s’han dut a terme als barris del Mercadal, Carme-Vista Alegre, la Devesa, el Pla de Palau-Sant Pau i a Pedret.
Majoritàriament, han consistit a substituir línies elèctriques soterrades de mitjana tensió que ja havien acabat la seva vida útil per unes noves d’última generació, i la reforma integral de centres de transformació. A més, en alguns casos, també s’ha duplicat la tensió del cablejat (tot passant dels 11 als 25 kV) per tal d’aconseguir una xarxa més robusta i que porti més energia, de manera que es garanteix no només atendre les necessitats actuals sinó donar resposta al creixement vegetatiu de la zona, assumir possibles puntes de consum (tant a l’estiu com a l’hivern) i assegurar els subministraments que hi pugui haver en un futur.
Les actuacions
Així, al barri Pla de Palau – Sant Pau s’actua majoritàriament al carrer Antic Roca, on s’ha deixat fora de servei la línia soterrada que hi transcorria (i que també alimentava el carrer Migdia i arribava fins al carrer de la Creu) i se n’ha estès una de nova. Igualment, s’ha reformat un dels centres de transformació que hi ha ubicats. La nova màquina, dotada de les últimes tecnologies, compta amb cel·les que incorporen elements de maniobra encapsulats en un gas de característiques especialment aïllants. Aquesta nova tecnologia redueix la necessitat de manteniment, ja que s’autoregenera, a diferència de l’oli, que pateix una descomposició gradual. L’aparellatge, completament estanc, té una major capacitat d’extinció en cas que es produís algun incident i és més segur per al personal tècnic, quan ha d’accedir a la instal·lació a fer treballs de manteniment i millora o a realitzar alguna maniobra.
Al barri del Carme – Vista Alegre es repetirà l’operació, en aquest cas als carrers de Carme i Onyar. S’ha eliminat un tram de línia soterrada, de 248 metres de longitud, i se n’ha instal·lat una de nova, que s’ha dotat de més tensió. També s’ha reformat tecnològicament un centre de transformació que hi ha al mateix carrer del riu Onyar. En aquest cas, és previst que els treballs finalitzin el proper mes de novembre.
Al carrer de Santa Clara, al barri de Mercadal, s’ha fet exactament el mateix: traçar una nova línia per aquesta via (amb el doble de tensió que la que hi havia abans) i eliminar-ne el tram antic que hi discorria, també pel carrer del Perill. En aquest cas, a l’haver trobat restes arqueològiques, hi han intervingut professionals per avaluar-ne el contingut i els treballs s'han allargat més del previst.
Al barri de Pedret s’ha actuat al carrer del mateix nom, on s’han canviat 225 metres d’un tram de cable subterrani per un de nou de la mateixa llargària.
Finalment, a la Devesa s’ha dut a terme la mateixa operació, amb una singularitat especial: ha calgut coordinar-se amb Parcs i Jardins de l’Ajuntament de Girona per tal que, quan s’obrís la rasa -que discorre al 100% dins del parc- no es danyessin les arrels dels plataners. En total, es va executar una canalització de 313 metres al passeig de la Devesa on s’hi va instal·lar la nova xarxa mentre es retirava l’antiga.
Triple objectiu
Amb aquest tipus d’intervencions, la Companyia treballa amb un triple objectiu: absorbir puntes de demanda concretes, el consum de nous clients que ho demanin i reforçar l’increment de demanda que pugui produir-se en el futur com a conseqüència de l’electrificació de l’economia, o el que és el mateix, l’augment de l’ús de l’electricitat produïda a partir d’energies renovables amb la finalitat de reduir l’ús de tecnologies que emeten CO2, la solució més eficient i rentable per aconseguir la neutralitat de carboni que vol aconseguir la Unió Europea.
