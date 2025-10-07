Girona abaixa la taxa d'escombraries a un 78% dels habitatges el 2026
L'Ajuntament reduirà el cost per aquells que han utilizat el nou sistema de recollida de residus mínim 24 vegades semestrals, mentre que l'apujarà per aquells que n'hagin fet poc ús
Els grans impostos, com l'IBI, l'ICIO o el de circulació es tornen a congelar
L'Ajuntament de Girona abaixarà la taxa d'escombraries al 77,9% dels habitatges el 2026. Són aquells que han fet un bon ús del nou sistema de recollida de residus (porta a porta, àrees temporals o contenidors intel·ligents) i, almenys, han utilitzat 24 vegades el semestre (una vegada a la setmana) la targeta o els cubells de porta a porta. Mentrestant, la taxa s'apujarà pels 22,1% habitatges restants que han fet poc ús del nou sistema o, directament, no han anat a buscar la targeta.
Aquesta és la proposta que han presentat aquest tarda la tinenta d’alcaldia i regidora de Gestió de Recursos i Atenció a la Ciutadania, Sílvia Aliu, i el regidor d’Acció Climàtica, Sergi Cot, sobre les línies principals i les novetats més destacades de les ordenances fiscals pel 2026 i que s'aprovaran en un ple extraordinari el dilluns 20 d'octubre. Aliu ha assegurat que es "dona aquesta opció a la gent que ho ha fet bé", però també ha advertit que de cara al pròxim any (taxa del 2027) "s'haurà de ser més qualitatius i mirar el que es llença". Per la seva banda, Cot ha indicat que aquesta mesura es fa perquè els veïns vagin "responent a poc a poc, començant d'una base flexible, però encaminant-se cap a les taxes del futur".
Així, el consistori ha optat per donar continuïtat al canvi dràstic que s'ha fet a l'hora de pagar la taxa d'escombraries aquest 2025. De pagar per pis o per casa, s'ha passat a fer a partir de 35 supòsits diferents segons la superfície de l'habitatge i el consum d'aigua. Si aquest any l'import mínim era de 200 euros per aquells habitatges que tenen un màxim de 70 metres quadrats i consumeixen fins a 40 metres cúbics d'aigua anuals, el 2026 serà de 191 euros pels qui han utilitzat bé el nou sistema. El preu màxim passa de 390 euros el 2025 per aquelles llars de més de 300 metres quadrats i que consumeixen més de 130 metres cúbics d'aigua anuals, als 382 euros el 2026.
Cas pràctic
Això, pels 38.292 habitatges que ho han fet bé, ja que l'Ajuntament penalitza els 10.869 habitatges que han utilitzat poc o gens el nou sistema, amb un import mínim de 263 euros i 526 màxim. Els regidors han posat sobre la taula el cas pràctic d'un "habitatge tipus català", que té una superfície de 75 metres quadrats i un consum anual d'aigua de 97,02 metres cúbics. En aquest cas, el 2025 tots els habitatges han pagat 248 euros, mentre que pel 2026 l'import es reduirà a 231 euros pels qui han fet un bon ús del sistema, mentre que els que no han fet un ús habitual passaran a pagar 357 euros.
L'import a pagar, però, podria ser menor en tots els casos si s'utilitza el servei de deixalleria fixa o mòbil o un nou input que s'ha afegit en la proposta d'ordenances pel 2026 que és el compostatge. En cas d'utilitzar el servei sis cops l'any, l’usuari tindrà una bonificació de 25 euros en la taxa a pagar. Igual que l'any passat, també es permet fraccionar la taxa amb tres pagaments.
Amb tot, els regidors han recordat que els contenidors intel·ligents es van instal·lar gradualment durant el primer semestre de l'any als barris amb més densitat de la ciutat. Per això, per comptar els usos de la targeta per la taxa de 2026 es farà de forma "proporcional, en funció de la temporalitat, de la introducció del sistema i les incidències", ha remarcat Aliu. En tot cas, el febrer del pròxim any els veïns podran consultar el padró a la pàgina web de l'Ajuntament per veure si han fet un bon ús o no del sistema. A part, s'han de tenir en compte "casuístiques concretes", com ara una persona major que ha fet mesos a l'hospital o una persona que viatgi sovint. Aquestes, es podran dirigir al servei d'atenció a la ciutadania, que es "reforçarà" per "corregir" aquests casos concrets.
"Repercutir la taxa al 100%"
Aliu ha tornat a recordar que la normativa establerta obliga als ajuntaments a "repercutir la taxa al 100%" dels costos derivats de la recollida i gestió de les escombraries generades. Amb la mirada posada també en la taxa del pròxim any, ha apuntat que es vol "millorar", i que un cop implantat el nou sistema de recollida de residus ja poden "tenir dades i segmentar els usos per fer una taxa més justa i progressiva". "Si la recollida selectiva és bona, tenim més ingressos i el cost de la taxa baixa", ha assenyalat.
Cot també ha posat xifres sobre la taula amb l'objectiu marcat per la Unió Europea d'arribar al 70% de la recollida selectiva el 2030. Ara per ara, Europa està al 55% i la ciutat de Girona vorejava el 52% el 2024. "És viable aconseguir-ho", ha dit, però també ha reconegut que té la seva "complexitat". Amb tot, també ha apuntat que aquest any la recollida selectiva ha "millorat lleugerament" i espera que continuï fent-ho amb els canvis que s'introduiran a partir de 2026.
També ha mencionat la "importància de separar els residus". El cost actual de la recollida és de 3,5 milions d'euros, però en cas que "ningú reciclés" la xifra pujaria fins als sis milions. En l'altre costat de la moneda, si "tothom ho fes bé" es baixaria fins a un cost d'1,5 milions.
L'IBI congelat
Per altra banda, l'Ajuntament tornarà a congelar l'Impost Sobre els Béns Immobles (IBI) pels propietaris d'habitatges, tal com ja va fer l'any passat. A més, encara vol ser més restrictiu amb el recàrrec de l'IBI amb els habitatges buits i si per aquest any s'ha considerat que no hi vivia ningú en cas de no haver-hi consum d'aigua, pel 2026 també es considerà buit encara si té fins a cinc metres cúbics de consum.
A part de congelar l'IBI, tampoc s'apuja l'import de l'Import de l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO), de les plusvàlues, el de circulació ni l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Entre les novetats, destaca una bonificació de l'ICIO fins a 3.000 euros per aquells "habitatges que siguin eficients", una bonificació del 50% pels vehicles híbrids i elèctrics o una nova taxa de sorolls i obres, amb la qual "el veí que demani una segona inspecció se li cobrarà la taxa".
- L’aliment de temporada que els metges recomanen per evitar la temuda diabetis
- Els Bombers continuen treballant a l'incendi que ha provocat un núvol tòxic a Vilobí
- Un ocupa detingut durant el desallotjament del polèmic edifici del carrer Tomàs Mieres de Girona
- L'error que comet tothom quan pren cafè: No el cometis tu perquè és perillós per a la salut
- Albert Agustí: «El pare només em va donar un consell futbolístic i no li vaig fer cas»
- Aquest és el sector que cobra més de la jubilació: 2.905,43 euros mensuals
- Aquests son els primers símptomes d'un càncer silenciós i freqüent en dones de mitjana edat
- Admirem algú pel cotxe enlloc de per la seva qualitat humana