Liciten la renovació de les passeres de fusta sobre del riu Güell a Girona
Part de l'estructura està tancada al pas de vianants des de fa un any i mig perquè està en mal estat
L'Ajuntament de Girona ha licitat les obres per renovar les estructures de les dues passeres que serveixen per travessar el riu Ter entre els barris de Sant Narcís i Can Gibert del Pla. Els ponts, només per a vianants, estan situats a l'alçada dels carrers Balandrau i Bastiments. En els dos ponts es va tancar gran part de l'estructura en detectar que estaven en mal estat, al voltant de l'abril de l'any 2024. Des d'aleshores, només hi ha un petit punt de pas. Les obres surten a concurs públic per un màxim de 167.905,53 euros. Part del retard es deu al vistiplau de l'Agència Catalana de l'aigua (ACA), ja que els treballs es faran a sobre del riu Güell.
Tot plegat començava el 20 de febrer de l'any 2024, un agent de la Policia Municipal de Girona va va notificar la problemàtica existent al paviment del pont, referint queixes veïnals i comunicant fins i tot la caiguda d’una dona. Això va portar a observar les deficiències existents en les estructures i a impedir el pas a la gent. Hi havia taulons aixecats i cargols per fixar-los que estaven inoperatius, entre d'altres.
La idea és fer una actuació conjunta sobre els paviments i bigues de suport. Entre les intervencions hi ha la instal·lació d’una bastida metàl·lica envolvent al llarg de tota la longitud del pont amb proteccions inferiors i laterals per tal d’impedir la caiguda al riu de restes de material. També la retirada dels taulons travessers de fusta, que es portaran a taller per a realitzar un tractament anti-lliscant, consistent en l’aplicació d’una capa de resina amb incorporació d’àrid d’alta resistència, prèvia preparació del suport.
Canvi de travessers
Se substituiran tots els travessers deteriorats per uns altres de les mateixes característiques. A més, es netejarà i prepararà tota l’estructura metàl·lica mitjançant una neteja exhaustiva (sorrejat de l’estructura metàl·lica) per eliminar restes d’impureses incrustades i l’òxid (ferro blanc.). Un cop deixat el ferro net de totes les restes d’acabat i d’òxid es procedirà a realitzar les tasques de conservació a l’estructura. Finalment, s'aplicarà una imprimació anticorrosiva d’efecte prolongat. Els treballs tindran una durada aproximada de quatre mesos. Està previst que els treballs comencin la primavera del 2026.
Sense talls de circulació
“Necessitem recuperar la normalitat de pas entre les dues bandes del Güell. Es van tancar per qüestions de seguretat i d’ençà de llavors hem treballat per a reobrir-les tan aviat com sigui possible”, ha subratllat el tinent d’alcaldia i regidor de Transició Ecològica i Àrea Urbana, Sergi Font Domènech, en un comunicat.
Les obres no provocaran talls de circulació, ja que les tasques es coordinaran perquè no es tanquin les dues passeres simultàniament. D’aquesta manera, s’evitaran problemes de mobilitat entre els veïns i veïnes que utilitzen aquests ponts de manera habitual.
Les passarel·les es van construir l'any 2004 dins del projecte de decanalització, sanejament, adequació urbana i paisatgística del riu Güell en la zona urbana de Girona.
