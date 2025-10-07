Per què hi ha cues davant les agències de viatges?
S'obre el termini per optar a les places que permeten viatjar amb l'Imserso
Cues i més cues. Aquesta és la imatge que ahir es registrava a les portes de diferents agències de viatges de la ciutat de Girona. La raó és que ja s'ha obert el termini per optar a una de les places que donen dret a viatjar amb l'Imserso. Desenes de pensionistes van aguantar estoicament l'espera -en alguns casos força llarga- per poder reservar el seu viatge. El programa turístic de l'Imserso permet gaudir de viatges que poden costar des dels 50 euros fins als 300, depenent del destí. Aquest any, s'han ofert 879.213 places, unes 7.000 menys que la temporada passada. El programa de viatges de l'Imserso està actiu des de fa 40 anys. Es va crear l'any 1985 i va arrencar amb 16.000 places.
