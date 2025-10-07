El PSC reclama una actuació urgent al voltant del CAP de Can Gibert
Els socialistes denuncien el "deteriorament generalitzat" dels paviments i diuen que "la manca de manteniment provoca caigudes"
El grup municipal del PSC a l'Ajuntament de Girona denuncia "el mal estat de les voreres" al voltant del Centre d’Atenció Primària Can Gibert del Pla, especialment al carrer de Sant Sebastià, un espai molt transitat pels veïns i veïnes i on se celebra setmanalment el mercat municipal del barri.
Segons els socialistes, diversos veïns han assenyalat que l’accés principal al centre de salut presenta un "deteriorament evident" del paviment, amb voreres trencades i desnivells provocats per les arrels dels arbres, una situació que ha donat lloc a caigudes de persones usuàries del CAP, segons el PSC. A més, apunten que "la manca de neteja i manteniment" ha agreujat una "problemàtica que fa temps que el veïnat denuncia sense obtenir resposta per part del govern municipal", segons el grup municipal.
"No és un fet aïllat"
En aquesta línia, els socialistes recorden que el cas de Can Gibert “no és un fet aïllat”, sinó “un exemple més de la deixadesa i la manca de planificació que es repeteix arreu de la ciutat”, amb voreres en mal estat, arrels que aixequen el paviment i trams que posen en risc la seguretat dels vianants.
En aquest sentit, Palouzié ha remarcat que "la manca d’un pla de manteniment continuat i d’una visió global de ciutat està provocant un deteriorament progressiu de l’espai públic". “No pot ser que els veïns hagin d’assumir els riscos d’unes voreres malmeses o d’un espai públic degradat. La seguretat i la mobilitat urbana han de ser una prioritat”, ha afegit.
El regidor socialista ha subratllat que "cal una actuació immediata" per reparar el paviment, millorar l’accessibilitat i garantir la seguretat dels usuaris del centre, recordant que “quan hi ha un problema s’ha de poder solucionar mitjançant recursos i efectius”.
Palouzié ha conclòs afirmant que “a Girona hi manca interès en matèria de seguretat generalitzada per aconseguir una millor percepció del clima de convivència. L’Ajuntament ha de cuidar els espais on la gent viu, treballa i es cuida”.
