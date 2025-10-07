Vox insta a complir la sentència "en els seus propis termes" del retrat del Rei a Girona
L'equip de govern va penjar una imatge del monarca format per diferents imatges de l'1 d'octubre
Vox ha instat al Jutjat al compliment en "els seus propis termes" de la sentència que van presentar fa uns mesos perquè el retrat del Rei Felip VI i la bandera d'Espanya es col·loquessin a l'Ajuntament de Girona. El retrat es va penjar al Saló de Plena fa unes setmanes i la bandera és en un lloc "noble" de l'edifici consistorial tal com va explicar l'alcalde, Lluc Salellas. El regidor de Vox, Francisco Javier Domínguez, però, apunta que "el retrat ha de ser l'oficial i ha d'estar en un lloc preferent del Saló de Plens".
El passat 15 de setembre, l'equip de govern (Guanyem, Junts i ERC) va col·locar el retrat del Rei tal com obligava la sentència. Era l'últim dia que tenien per fer-ho. El va penjar al costat de la porta per on s'entra al Saló de Plens, en un retrat fet a partir de desenes d'imatges que es van enregistrar a Girona durant el referèndum de l'1 d'octubre de 2017. Domínguez, però, no està "d'acord amb la foto que s'ha posat ni el lloc l'alcalde vol que estigui".
De fet, el regidor de Vox ja va assegurar durant l'últim ple, on Guanyem va presentar una moció en defensa dels valors republicans i del dret a decidir del poble de Catalunya davant la imposició dels símbols monàrquics, que exigiria "el compliment de la sentència". A més, va assegurar que denunciaria "qualsevol intent d'utilitzar les institucions municipals com a instrument de propaganda separatista".
Un tema polèmic
Francisco Javier Domínguez reclama que es col·loqui el retrat del monarca des que va entrar a formar part del consistori, el juny de 2023. Va insistir en el ple d'aquell mateix any amb el fet que l'Ajuntament havia de complir amb la normativa i tenir visible la foto i la bandera espanyola. En vista que no tenia resposta efectiva, el juny de l'any passat va iniciar els tràmits davant el Contenciós Administratiu, que li va donar la raó l'abril d'aquest any.
Domínguez, però, no va ser el primer que va reclamar la presència d'aquests dos símbols a l'edifici consistorial. La raó és que feia més deu anys que el retrat del Rei no presidia el Saló de Plens. Quan Joan Carles I va abdicar el juny de 2014 l'Ajuntament, llavors amb Carles Puigdemont com a alcalde, va retirar els retrats tant del Rei emèrit com de la Reina Sofia i no els va substituir pels actuals, Felip VI i Letícia. Els antics retrats eren d'una mida més gran que la que s'ha col·locat ara de Felip VI, i estaven situats al darrere dels seients que ocupa el públic a la sala.
Per això, el 2018, la que era regidor del PP, Concepció Veray, va demanar a l'equip de govern, amb Marta Madrenas com a alcaldessa, que es pengés la foto de Felip VI abans que l'Estat ho reclamés per la via judicial. Veray va assegurar en aquell moment que havia posat els fets en coneixement de la Subdelegació, i que era el govern que havia d'actuar.
