Adapten set passos de vianants d’un tram de l’avinguda Lluís Pericot de Girona per fer-los accessibles
Els treballs formen part de la renovació que s’està fent en aquest espai, on a l’estiu ja es va retirar el paviment malmès
L’Ajuntament de Girona està executant els treballs per acabar de fer accessible a les persones vianants un tram de l’avinguda de Lluís Pericot. Concretament, es tracta de la via que va des de l’encreuament amb el carrer d’Emília Xargay fins a pocs metres abans d’arribar al carrer de Reggio Emilia.
Aquests treballs tenen com a objectiu rebaixar les voreres dels set passos de vianants que quedaven per adaptar en aquest tram central, on a l’estiu ja es va retirar el paviment malmès a banda i banda i es van preparar dues franges amb terra natural que permetrà el desenvolupament de l’arbrat.
Està previst que aviat comenci l’actuació per plantar el nou arbrat. Anteriorment, ja hi havia una filera d'arbres a cada costat, però aquests es van haver de talar perquè es tractava d’una espècie invasora no autòctona.
